Les Rockets s’offrent un petit moment de répit

Si les Spurs ne disposaient pas de toutes leurs forces vives à cause des quarantaines, et de retour d’un long « road trip » de sept matchs sur la côte Est, les Rockets sont bien allés la chercher, cette victoire à l’extérieur. Un succès qui met fin à une série de trois défaites consécutives. Un moment de répit pour Houston, dans une nouvelle saison de « reconstruction », sur 11 revers sur leurs 13 derniers matchs tout de même.

Même après avoir mené de 12 points en dernier quart, Houston a effectivement dû batailler jusqu’au bout alors que Dejounte Murray enchaînait les 3-points miraculeux pour s’accrocher à un ultime espoir. Mais Kevin Porter Jr. et les Rockets ont fini par s’imposer (128-124) au terme d’un bon « shootout » à la texane.

Un Eric Gordon du tonnerre

« C’était un effort de tout le groupe », a apprécié Stephen Silas dans le Houston Chronicle. « Ça n’a pas été seulement les titulaires, les remplaçants ont aussi bien participé [à cette victoire]. Et puis ensuite, on a mélangé un peu nos rotations, en donnant des minutes à JT [Jae’Sean Tate] et à Jalen [Green] avant de faire revenir les titulaires. On a eu beaucoup de joueurs qui ont tenu nos principes et ont joué dur quand on en avait besoin, même si à la fin il y a eu quelques erreurs. On a tenu bon. J’espère qu’on va apprendre de ça. »

Outre le solide double-double de Christian Wood (23 points, 11 rebonds), les Rockets ont pu compter sur un excellent Eric Gordon, l’autre vétéran du groupe. Plutôt discret en première mi-temps, avec 4 tirs tentés pour 11 points, il s’est réveillé en fin de 3e quart avec une rafale de 10 points sur la dernière minute et 14 secondes de la période. Et un panier en pénétration pour démarrer le dernier quart en trombes. Avec 31 points à 9/10 aux tirs dont 6/7 à 3-points et 7/10 aux lancers, Eric Gordon a été extrêmement propre !

« Il a été incroyable », assure son coach. « Marquer 31 points en 10 tirs, c’est très impressionnant. À chaque fois qu’on avait besoin d’un tir, il a répondu présent. Ou quand on avait besoin d’une pénétration, il a réussi cette super passe à C-Wood pour le dunk en ligne de fond. Eric a été aussi bon que jamais, il était déterminé. »

Un duel de Seattle

Avec un nouveau record en carrière à 32 points, plus 10 rebonds et 11 passes pour le triple double, Dejounte Murray aura donné du fil à retordre à ses voisins texans jusqu’à la dernière minute.

Dans son duel fratricide face à Kevin Porter Jr., comme lui originaire de Seattle, Dejounte Murray finira tout de même avec 19 points inscrits sur le seul dernier quart. En face, KPJ n’était pas en reste, avec deux 3-points importants dans le « clutch » également, pour 12 de ses 18 points inscrits en dernier quart.

« Je veux assumer ce nouveau rôle de meneur à fond, je veux être le meilleur possible et rendre mes coéquipiers le meilleur possible », a réagi le Rocket. « J’ai essayé de les mettre en bonne position. Je n’ai pas beaucoup shooté, je crois que je finis à dix tirs. Je n’ai pas été assez agressif en début de match. Je savais que je devais monter en agressivité en deuxième mi-temps. Et en dernier quart, c’était le moment de jouer et j’étais en rythme. J’ai toujours voulu prendre ces tirs dans les moments importants. J’étais en confiance et j’ai pris les tirs. »