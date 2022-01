Quand les Warriors participent à l’hommage pour Dirk Nowitzki

Pendant un temps-mort lors du troisième quart temps du match opposant les Mavs aux Warriors, la franchise de Dallas a diffusé une vidéo réalisée par les Warriors. Tour à tour, Andre Iguodala, Kevon Looney, Klay Thompson, Draymond Green, et Stephen Curry y sont allés de leur message pour féliciter la légende de Dallas.

On y a appris qu’Andre Iguodala était fan de l’Allemand : « J’étais fan de toi depuis tout petit et j’ai continué à t’étudier une fois en NBA. » Que Klay Thompson le considère comme un membre honoraire des Splash Brothers, « Dirk, tu es surement l’intérieur avec le meilleur shoot de l’histoire de la ligue. Tu n’es pas un Splash Brother, mais pour moi tu es le Splash God ! »

Draymond Green a lui évoqué le souvenir d’une action où Dirk Nowitzki lui avait fait perdre son short, pas une mais deux fois. « Félicitations pour ta carrière de Hall of Famer, c’était un honneur de jouer contre toi. Je n’oublierai jamais la double feinte de tirs et le gros vent que tu m’avais mis lors d’un match à Oakland. »

« On a passé la soirée ensemble et j’ai été estomaqué par son humilité, son sens de l’humour et la reconnaissance qu’il avait pour son parcours. C’est un être humain merveilleux »

Si Stephen Curry s’est rappelé, de manière cocasse, qu’il avait envoyé Dirk Nowitzki au alley-oop lors de son dernier All-Star Game, il a également partagé auparavant qu’il avait incorporé de nombreuses exercices de tirs du MVP 2007 dans son régiment d’entrainement. « Tous les détails, tous les exercices qui ont l’air bizarre, tout ça lui a permis d’avoir un tir toujours aussi fiable même lors de la fin de sa carrière quand son corps commençait à le lâcher. »

Enfin, Steve Kerr, qui n’était pas présent sur cette vidéo, avait toutefois tenu à marquer le coup lors de sa conférence de presse d’avant match, décrivant Dirk Nowitkzi comme l’un de ses joueurs préférés dans l’histoire de la NBA et le meilleur joueur « international » de l’histoire.

Ce que Steve Kerr retient pourtant avant tout c’est Dirk, l’homme, et il a expliqué pourquoi en partageant une anecdote datant de son passage sur TNT en tant que consultant.

« Je commentais le All-Star Game une année et je me suis retrouvé dans le même bar que lui et que Steve Nash, » rigole-t-il. « On a passé la soirée ensemble et j’ai été estomaqué par son humilité, son sens de l’humour et la reconnaissance qu’il avait pour son parcours. C’est un être humain merveilleux. »

Propos recueillis à Dallas.