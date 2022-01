Aucune balle perdue pour Russell Westbrook, une première depuis… plus de 400 matches !

« Il vaut mieux un shoot raté qu’une balle perdue ». Cet adage que les coaches répètent souvent aux plus jeunes a enfin été compris par les Lakers puisque cette nuit, ils n’ont perdu que cinq ballons face aux Kings. C’est la première fois depuis 2014 que les Lakers perdent aussi peu de ballons, et le symbole, c’est Russell Westbrook.

Si le meneur All-Star est maladroit (7 sur 19 aux tirs), il réussit le petit exploit de ne perdre aucun ballon ! C’est une première depuis mars 2016, et Russell Westbrook restait ainsi sur une série de 407 matches de suite avec au moins une balle perdue. Face aux Wolves, il venait d’ailleurs d’en perdre 9 !

« Cela ne semble pas réel, mais ça prouve que lorsqu’on se met bien ça en tête, on peut le faire de manière collective » a réagi le meneur à propos des cinq balles perdues par les Lakers. « On a pris 99 tirs, et ils en ont pris 83. C’est mieux que de perdre des ballons. »

Perdre moins de ballons, c’est le meilleur moyen d’éviter des paniers sur contre-attaque. Cette nuit, Sacramento n’a inscrit que six points sur jeu rapide. C’est moitié moins que d’habitude, et dans un match aussi serré, c’est essentiel.

« Si les gens n’ont pas vu le match et qu’ils ne regardent que la feuille de stats, ils ne voient pas les autres choses qui comptent dans une victoire »

« C’est la raison pour laquelle, on a gagné le match » estime LeBron James. « On a gagné parce qu’on n’a pas perdu de ballons. Quand on se donne des chances d’atteindre cet objectif, on peut être très dangereux. Nous n’avons pas été adroits, mais comme on n’a pas perdu de ballon, on a pris feu« .

Même constat chez Frank Vogel, fier de la capacité à rebondir de Russell Westbrook.« Vous savez, Russ est vraiment investi dans cette équipe. Il n’est pas toujours parfait mais il se soucie vraiment des autres et il veut vraiment faire ce qu’il faut » le défend son coach. « Je suis très fier de sa performance car il a rebondi après son match avec beaucoup de balles perdues, puisqu’il n’en a eu aucune ce soir. C’est une belle preuve de sa capacité à faire attention au ballon, et j’avais mis au défi notre équipe, pas seulement Russ, mais toute l’équipe, d’être meilleure dans ce domaine. Cela compte pour une part importante dans notre victoire. »

Au final, les Kings ont été bien plus adroits que les Lakers, mais ils ont eu moins de positions de tirs, et malgré leur plus grande maladresse, les Lakers ont gagné. Russell Westbrook symbolise plus que personne ce constat, d’autant qu’il termine avec le meilleur +/- de son équipe malgré son 7 sur 19 aux tirs.

« Vous savez, si les gens n’ont pas vu le match et qu’ils ne regardent que la feuille de stats, ils ne voient pas les autres choses qui comptent dans une victoire » conclut d’ailleurs Russell Westbrook.