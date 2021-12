NCAA | Annulations en cascade et cadors à la parade

Comme partout ailleurs dans le monde, le basket universitaire est encore très loin d’être immunisé contre la pandémie de Covid-19. Rien que sur le programme de la soirée d’hier, on a ainsi dénombré pas moins de dix matchs annulés, et six qui ont été remis à plus tard.

De nombreuses équipes sont actuellement bien incapables de présenter un effectif suffisamment solide pour assumer leur calendrier. Fort heureusement, certaines autres ont réussi (pour le moment) à passer entre les gouttes et permettent à la saison de se poursuivre. Mais pour combien de temps encore ?

James Akinjo, la nouvelle pépite de Baylor

Ancien de Georgetown et d’Arizona, James Akinjo n’a pas commencé sa carrière professionnelle mais le jeune arrière de Baylor en est déjà à sa troisième équipe universitaire.

Dans son année senior, il tourne à 13 points et 6 passes de moyenne pour les champions NCAA en titre, qu’il a rejoints l’été dernier. Et, hier soir, James Akinjo était chaud, terminant avec son record en carrière à 27 points, 9 passes et 4 interceptions pour la 18e victoire de suite de Baylor, face à Northwestern State (104-68).

Tout roule donc pour Baylor qui ne disposait ni de LJ Cryer, toujours blessé au pied, ni de Matthew Mayer, en protocole sanitaire. Qu’importe car derrière, il y a Adam Flagler qui termine en double-double, à 21 points et 11 passes, ou encore Jeremy Sochan également en double-double à 16 points et 11 rebonds.

Toujours invaincus cette saison, avec 12 victoires en 12 matchs, les Bears vont démarrer leurs confrontations dans leur conférence Big 12 face à Iowa State en fin de semaine. À voir si cela perturbera leur domination actuelle…

Petit match de reprise tranquille pour Gonzaga

Après une semaine de break, Gonzaga était de retour aux affaires pour la réception de la petite fac de North Alabama. Et comme souvent dans ces cas-là, il n’y a pas eu match entre les Bulldogs et les Lions (93-63).

Derrière un Drew Timme à 12 points et 7 rebonds, et un Julian Strawther à 15 points et 4 rebonds, les Zags ont fait du petit bois de North Alabama, menant de 22 points à la mi-temps avant de tranquillement faire tourner l’effectif en deuxième période. Dans ce match de reprise pourrait-on dire, Chet Holmgren (9 points, 7 rebonds) est resté discret, et ce, après avoir réussi son record à 20 points à sa dernière sortie.

On notera également le double-double d’Anton Watson, à 10 points et 10 rebonds en 17 minutes seulement.

Texas étouffe Incarnate Word

Dites 33 ! Oui, vous ne rêvez pas, la petite équipe de Incarnate Word, une fac de San Antonio, n’a pas réussi à marquer plus de 33 points face à la défense de Texas (78-33). Les Longhorns ont été impitoyables face à leur adversaire, les tenant à 26% aux tirs sur tout le match, tout en les forçant à perdre 18 ballons.

L’ailier Tre Mitchell (14 points, 6 rebonds, 3 interceptions) a donc été entendu, lui qui exhortait ses coéquipiers à réussir un match plein, des deux côtés du terrain. Texas a ainsi fini la rencontre à 51% de réussite aux tirs, dont 17 points inscrits en contre-attaque et 23 de leurs 33 réussites intervenant après une passe décisive.

Dylan Disu (14 points, 11 rebonds, 5 contres) a été l’autre homme fort des Longhorns qui remportent là leur 10e victoire de la saison en 12 matchs. Comme pour Baylor, les matchs de conférence Big 12 vont commencer et il est donc temps de passer aux choses sérieuses !

Les stats complètes des Frenchies

Daniel Batcho (Texas Tech) : 8 points (3/4 aux tirs), 9 rebond, 1 interception, 1 contre, 1 balle perdue en 23 minutes

Clarence Nadolny (Texas Tech) : 8 points (3/4 aux tirs dont 1/1 à 3-points), 5 passes, 3 interceptions, 2 rebonds, 2 balles perdues en 24 minutes

Les résultats majeurs de la soirée

Baylor – Northwestern State (104-68)

Gonzaga – North Alabama (93-63)

Texas – Incarnate Word (78-33)

Texas Tech – Alabama State (75-53)

Pittsburgh – Notre Dame (67-68)