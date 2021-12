Un deuxième épisode avec le Covid-19 moins douloureux pour Zach LaVine

Pour Zach LaVine, le Covid-19, ce fut deux salles, deux ambiances. La saison passée, l’arrière des Bulls avait été touché par la maladie entre mi-avril et début mai. Souffrant, il avait également vu Chicago perdre sept matches sur onze sans lui, abandonnant ainsi toute chance de jouer le « play-in » ou les playoffs.

Cette saison, ce fut tout le contraire puisque l’arrière a été asymptomatique et surtout, il n’a manqué que deux matches. Très ourdement touchée, la franchise a d’ailleurs vu trois matches être reportés et les deux rencontres manquées par Zach LaVine furent gagnées par ses coéquipiers.

« Ma famille va bien et c’est tout ce qui m’inquiétait », explique le joueur à NBC Sports. « Après, c’était plus simple que je ne l’imaginais. Je n’avais aucun symptôme, c’est simplement l’isolement qui était chiant. J’étais loin de ma femme, de ma famille, car j’ai quitté la maison pour plus de sécurité. C’était frustrant, mais on vit dans ce monde désormais et beaucoup vivent avec ça. Je suis heureux de n’avoir manqué que deux parties. »

L’ancien double vainqueur du concours de dunks était donc à l’hôtel et s’occupait en jouant à la console, en regardant Netflix et en faisant de la musculation (il a pris presque trois kilos). De plus, il a vu DeMar DeRozan briller (38 points) contre les Lakers.

« J’ai rarement vu quelque chose d’aussi impressionnant, car je me souviens qu’après le Covid, la saison dernière, ça m’a pris quelques matches pour me remettre dedans », compare, admiratif, Zach LaVine. « Je sais qu’il a fait quelques entraînements, mais il a fait un sacré match contre Los Angeles. C’est incroyable. Je l’ai appelé après le match pour le lui dire d’ailleurs. »

C’est prometteur pour le deuxième meilleur marqueur des Bulls (26 points de moyenne) cette saison, qui a quitté le protocole sanitaire dernièrement, comme ses coéquipiers, et s’est entraîné jeudi. Les Bulls ont enfin retrouvé leur groupe et espèrent avoir mis ce vilain moment derrière eux jusqu’aux playoffs.

« J’espère qu’on aura désormais une immunité collective et qu’on n’aura plus d’absents dans les prochains mois », conclut l’ancien des Wolves. « Tout le monde va bien et on va pouvoir tous y retourner, au complet. »