La confiance et l’optimisme de Willie Green déteignent sur tous les Pelicans

En Louisiane, le groupe vit bien. C’est en tout cas l’impression qui s’y dégage depuis plusieurs jours.

Un sentiment illustré, bien sûr, par cette joie collective qui a éclaté à la suite de l’improbable « game-winner » au buzzer de Devonte’ Graham. Et qui se traduit également dans les chiffres, puisque les Pelicans restent sur quatre victoires en cinq matchs, dont trois consécutives.

La dernière en date remonte à cette nuit, face à des Blazers qui se sont faits manger en deuxième mi-temps, malgré les 39 points d’un Damian Lillard expulsé pour la première fois de sa carrière.

« Nous avons très bien réagi à l’adversité », estimait d’ailleurs Josh Hart (20 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 interceptions), après coup. « [Brandon Ingram] a fait du très bon boulot, Nickel [Alexander-Walker] a inscrit de gros shoots et nous avons été capables de plier l’affaire. C’était primordial pour nous, pour notre développement. »

Nickeil Alexander-Walker rectifie le tir

En dehors de Josh Hart, mais aussi de Brandon Ingram, toujours fidèle à lui-même en attaque (28 points, 8 rebonds, 8 passes), la franchise de la Nouvelle-Orléans a pu s’appuyer sur l’énorme coup de chaud du jeune Nickeil Alexander-Walker.

Auteur de 22 de ses 27 points après la pause, dont 18 dans le seul quatrième quart-temps, le Canadien a ainsi fait la différence dans cette partie.

« Il a joué simple et il a trouvé le bon équilibre », jugeait à ce propos son coach, Willie Green. « Il a eu des tirs ouverts et il les a pris. Quand ce n’était pas le cas, il s’est effacé, il a passé la balle et il a beaucoup bougé. Nombre de ses tirs sont venus grâce aux autres, car Nickeil [Alexander-Walker] s’est bien déplacé et s’est trouvé aux bons endroits. »

Une explosion inattendue de la part de Nickeil Alexander-Walker, qui s’était jusqu’ici régulièrement troué au shoot, dans le cinq de départ ou en sortie de banc. En témoignent ses pourcentages de réussite de seulement 36% aux tirs et 30% à 3-points, avant cette nuit.

« Je ne peux pas shooter juste pour shooter », rappelait le cousin de Shai Gilgeous-Alexander, concernant sa crise d’adresse depuis le début de saison. « Je dois avant tout réussir la bonne action et c’est la seule chose qui doit m’importer, que je dois avoir en tête. […] Quand vous êtes confronté à l’adversité, c’est comme quand vous vous trouvez dans un tunnel où il fait tout noir. Puis, quand vous revoyez enfin la lumière, vous débordez de joie. Et ce fut le cas [hier soir]. Répondre correctement à l’adversité, dans un match serré, ça prouve votre croissance. »

Et Nickeil Alexander-Walker d’ajouter, au sujet de ce qu’il s’est dit durant toute la partie, afin d’éviter de s’enflammer : « L’une des choses auxquelles je pensais pendant le match c’est : ‘Ne shoote pas si tu n’es pas adroit. Ne force pas les choses si ça ne vient pas. Le match est serré mais nous avons besoin de cette victoire, alors fais tout ton possible pour la décrocher’ », racontait-il.

Plus que deux matchs de retard sur le « play-in »

Car avec cette victoire et la bonne mentalité de « NAW », les Pelicans se rapprochent tout doucement du « play-in ». Eux, qui pointent certes à la 14e place de l’Ouest (11 victoires – 21 défaites), mais qui ne possèdent plus que deux matchs de retard sur les Kings, 10e.

Grâce, notamment, aux 8 succès engrangés au cours de leurs 13 dernières rencontres par les hommes de Willie Green, ravi de ce qu’il voit désormais chez ses troupes.

« C’était compliqué au début et c’était un vrai défi que de rester patient, même pour moi », reconnaissait le coach rookie, en référence aux 12 défaites en 13 matchs de New Orleans pour entamer cet exercice 2021/22. « La saison est longue, ce groupe est incroyable, il y a beaucoup de joueurs de caractère. Et nous pouvons observer des progrès, semaine après semaine. Nos résultats n’étaient pas à la hauteur de nos attentes pour commencer, mais les joueurs n’ont cessé d’y croire, encore et encore. »

Des joueurs boostés en grande partie par l’optimisme permanent et la confiance à toute épreuve de Willie Green, dont les qualités humaines sont très appréciées dans le vestiaire.

« Il n’a rien changé, il a continué de croire en lui, de croire en nous et de croire en ce qui lui a permis d’avoir ce poste », expliquait Josh Hart, à propos du mauvais début de saison de son équipe. « C’est ce qui compte le plus à nos yeux, d’avoir un coach confiant et qui croit en nous, en nos qualités sur le parquet. »

Willie Green, l’homme de la situation ?

S’il est évidemment bien trop tôt pour assurer que Willie Green est l’homme de la situation pour les Pelicans, il fait en tout cas l’unanimité auprès de ses hommes. Et ce n’est pas Nickeil Alexander-Walker qui clamera le contraire.

« Quand vous prenez la définition du mot ‘confiance’, il y répond parfaitement, car il croit en moi et en ma qualité de shoot, même quand je ne les réussis pas », déclarait le 17e choix de la Draft 2019. « Et avoir un entraîneur qui vous fait confiance, ça signifie beaucoup, n’importe quel joueur pourra vous le dire. Je suis reconnaissant vis-à-vis de ça et je remercie Dieu de m’avoir permis d’avoir un coach comme lui. »

Quant à Willie Green, qui n’a pour le moment pas encore pu compter sur Zion Williamson, dont le retour est constamment repoussé, il savoure les progrès affichés récemment par Brandon Ingram, qui tourne à 27.3 points, 6.1 rebonds et 5.9 passes de moyenne depuis dix matchs (à 51% aux tirs, 35% à 3-points et 76% aux lancers).

« Il est de plus en plus à l’aise », notait, pour finir, l’entraîneur de la Nouvelle-Orléans. « On discute ensemble au quotidien, notamment de la façon dont nous pouvons continuer de faire progresser notre attaque. Il fait un super travail et je suis fier de lui. »