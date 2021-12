Comme pour les Spurs dernièrement, la NBA a décidé de mettre à la première place une action commencée avec un contre et terminée avec un dunk quelques secondes après. Cette fois, c’est l’œuvre des Celtics.

Mais on peut aussi préférer les passes d’Alperen Sengun et Ja Morant. Le premier trouve Christian Wood avec une superbe offrande dans le dos, le second lance son coéquipier avec une passe à deux mains, et un rebond, pour couvrir la moitié du terrain.