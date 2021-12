Les Spurs dominent sans trembler les Blazers

Cette deuxième défaite de la saison à domicile va laisser un gout amer à Chauncey Billups. Il a sans doute eu l’impression de voir son équipe évoluer à l’extérieur, tant elle a manqué d’énergie et de tranchant.

Certes privés de Damian Lillard, les Blazers ont été dominés dès l’entame par une équipe de San Antonio loin d’être géniale, mais sérieuse. En fin de première mi-temps, il y avait déjà 24 points d’écart !

Avec l’utilisation d’une défense de zone et quelques shoots extérieurs de Ben McLemore, les joueurs de Portland montrent un autre visage en seconde période et profitent de la baisse d’intensité des Texans pour réduire l’écart. Mais ils partaient de trop loin et les troupes de Gregg Popovich ont eu les réponses au bon moment pour s’assurer une troisième victoire de suite (83-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La parfaite entame des Spurs. Sérieuse et appliquée, l’équipe de San Antonio a réalisé un début de partie parfait ou presque. Les Texans insistent à 3-pts, puis le collectif trouve des shoots faciles près du cercle. En face, Portland fait tout le contraire, en accumulant les shoots rapides et difficiles. La défense des Spurs n’a plus qu’à récupérer les miettes et la patience en attaque fait le reste. Au fil des minutes, l’écart se fait : + 14 en premier quart-temps, + 24 en deuxième.

– Le tournant du troisième quart-temps. Les Spurs avaient donc fait le plus dur en premier acte. Il fallait s’attendre à une réponse des troupes de Chauncey Billups. Elle intervient après la pause. Le niveau des Spurs baisse clairement et l’attaque devient poussive. Portland monte d’un cran avec sa défense de zone et des tirs qui tombent dedans, mais ça manque d’une étincelle ou d’une grosse série. Le public n’arrive pas à porter son équipe, car il n’y a pas de 8 ou 10-0 pour lancer le comeback des Blazers. Pourtant, il y avait un coup à jouer durant ces minutes où les Spurs ont bafoué leur basket.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif des Spurs. Il serait dur, voire injuste, de ressortir un joueur de San Antonio en particulier. C’est un collectif très équilibré qui a dominé les Blazers. La preuve : les joueurs du cinq majeur tournent tous entre 12 et 16 points. Même si chacun a eu son moment, Doug McDermott la première mi-temps et Bryn Forbes la seconde par exemple, cette victoire fut avant tout un bel effort de groupe.

✅ Ben McLemore. Avec 11 unités, il n’a pas fait le match de sa vie, mais l’arrière a apporté des points précieux en deuxième mi-temps. Chauncey Billups cherchait des munitions pour son groupe et avec ses 8 points en seconde période et quelques tirs primés, il a donné un peu d’espoir aux Blazers. C’est déjà ça, surtout que les cadres ont été timides et Dennis Smith Jr, lui aussi attendu en sortie de banc pour apporter des points, est passé totalement à côté.

⛔ L’attitude collective Portland en première mi-temps. Les Blazers ne sont jamais entrés dans la première mi-temps. Il a fallu attendre quatre minutes pour voir un premier panier. L’attaque était brouillonne et molle, en multipliant des tirs durs et rapides (Norman Powell notamment) quand la défense était trop peu concernée. Parmi les déceptions : Jusuf Nurkic, qui n’a rien apporté. 24 minutes sans saveur ni imagination donc, qui ont ensuite clairement plombé tout espoir de revenir au retour des vestiaires.

LA SUITE

Portland (11-12) : réception des Celtics samedi soir pour rebondir.

San Antonio (7-13) : déplacement compliqué à Golden State samedi pour maintenir en vie cette série de victoires.