Pas d’opération pour Marcus Morris

Où est donc Marcus Morris ? On sait que l’intérieur est sorti du cinq majeur des Clippers depuis le troisième match de la saison et que Nicolas Batum a pris sa place. Sauf qu’on sait également qu’il était touché au genou gauche.

Quasiment un mois après son dernier match, son second de la saison seulement, on n’a toujours pas revu le frère de Markieff sur les parquets. Combien de temps encore les Clippers vont-ils devoir attendre avant de le revoir ?

D’après The Athletic, il ne compte pas se faire opérer et doit patienter pour soulager son articulation. Il peut à nouveau disputer des cinq-contre-cinq et son retour pourrait intervenir cette semaine, ou la suivante.

En effet, après dimanche soir et la victoire contre Dallas, les Californiens restent à Los Angeles pendant cinq matches et dix jours encore, jusqu’au 1er décembre. L’ailier fort va avoir le temps de s’entraîner avec ses coéquipiers et de monter en régime pour jouer un troisième match et enfin lancer sa saison.

Ce qui serait une bonne nouvelle pour Tyronn Lue et sa bande, comme Nicolas Batum sera, lui, absent pendant intégralité ce « homestand », à cause du Covid-19.