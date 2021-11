Hype x Basket USA | Les Bulls sur le devant de la scène et le débrief de Nets – Warriors

A Basket USA et Hype, on a la chance d’avoir deux journalistes aux Etats-Unis, et cette semaine, les deux étaient concernés par cette affiche XXL entre les Nets et les Warriors.

L’occasion pour Antoine Bancharel et Melvin Karsenti de débriefer cette rencontre. Les Warriors ont-ils envoyé un message à toute la ligue ? Les Nets, toujours privés de Kyrie Irving, sont-ils finalement plus friables qu’il n’y paraît ?

Autre sujet de la semaine, la bonne tenue des Bulls, vainqueurs des Clippers et des Lakers. Les choix opérés par le front office cet été, pour entourer Zach Lavine semblent déjà payer ! Mais peut-on croire dans un vrai retour au premier plan ?

A l’instar des Bulls, les Wizards ont également bousculé leur effectif pour entourer Bradley Beal de joueurs revanchards avec Montrezl Harrell, Spencer Dinwiddie, Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma. Si cette première place peut en surprendre beaucoup, elle est aussi due au travail de leur coach rookie, Wes Unseld Jr.

Bonne écoute !