Joueurs de la semaine : un deuxième trophée pour Rudy Gobert

Avec quatre victoires en quatre matchs (Orlando, Brooklyn, Charlotte et Memphis), et des moyennes de 28.0 points, 8.0 rebonds et 5.3 passes décisives, à 59% de réussite au tir, Jimmy Butler a sans surprise été élu « meilleur joueur de la semaine » à l’Est. C’est la sixième fois que l’arrière/ailier de Miami remporte ce trophée.

À l’Ouest, la compétition était beaucoup plus ouverte et la NBA a finalement choisi Rudy Gobert !

Le pivot du Jazz a de son côté compilé 16.3 points, 15.5 rebonds et 2.3 contres de moyenne, à 78% de réussite au tir, et Utah s’est imposé trois fois (Denver, Houston, Milwaukee) en quatre sorties, s’inclinant juste à Chicago.

Pour le Français, c’est le deuxième trophée de « Player of the Week », après celui obtenu en mars 2019.