Le MVP de la nuit | Le grand soir de RJ Barrett

On aurait pu croire à un « blow-out » en faveur de New York sur le parquet des Pelicans qui évoluaient sans Zion Williamson ni Brandon Ingram. Mais il n’en a rien été. Au contraire, les Knicks ont dû s’employer pour signer leur cinquième victoire de la saison, et RJ Barrett a été prépondérant dans ce succès avec ses 35 points à 12/18 au tir (6/8 à 3-points), 8 rebonds et 6 passes décisives en 36 minutes, soit son meilleur match en carrière !

« Il a été top, du début à la fin, avec des tirs « clutch » et en fournissant un super effort. Il a pris des rebonds, il a créé. Il a été bon au drive et aussi dans le tir extérieur. RJ est comme ça et on en avait besoin », a confié Tom Thibodeau après la rencontre.

A 109-111 dans une salle de plus en plus bruyante, l’ailier s’est notamment distingué par son sang-froid en inscrivant deux paniers à 3-points qui ont permis aux New-yorkais de l’emporter (117-123).

« Le coach a dessiné des systèmes pour moi sur la fin, mais j’ai juste fait en sorte de bien lire les défenses. Je suis le genre de joueur qui peut faire des matchs comme ça. Je suis heureux d’avoir pu le montrer ce soir. J’ai juste essayé d’aider mon équipe à gagner en faisant les bonnes lectures », a-t-il déclaré. « C’était clairement un bon match pour moi en attaque, mais j’ai été horrible en défense. On a eu la victoire, c’est le plus important ».

Symbole de cette équipe des Knicks où le danger peut venir de partout cette saison, l’ancien coéquipier de Zion Williamson à Duke s’est donc distingué par son joli 6/8 de loin cette nuit. Le fruit d’un travail de longue haleine poursuivi cet été et qui commence à être récompensé après une entame d’exercice 2021-2022 compliqué sur ce point (à 7/26, soit 27% de réussite sur les cinq premiers matchs).

« RJ a une grosse capacité de travail, il veut être bon », a poursuivi coach Thibodeau. « C’est important pour lui. Il est facile à coacher, c’est un super coéquipier. Quand tu vois comment il aborde les choses, on peut dire qu’il a de la dureté, du QI basket et un état d’esprit de compétiteur. Quand tu as ces trois choses qui accompagnent ton talent, en général, tu progresses ».