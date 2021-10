Dix ans après, le duo Rubio-Love redonne le sourire

Décembre 2011. La NBA sort d’un long et éprouvant lockout, et du côté de Minnesota, le public n’a d’yeux que pour un jeune espagnol du nom de Ricky Rubio.

Drafté deux ans plus tôt, le Catalan a enfin décidé de traverser l’Atlantique et beaucoup voient en lui le meneur idéal pour tirer le meilleur de Kevin Love. Et le début de saison redonne du baume au coeur aux fans puisque Ricky Rubio est carrément élu meilleur rookie du mois, tandis que Kevin Love affiche des stats dignes des meilleurs ailiers-forts de la NBA. Tout Minnesota se met à rêver d’une version moderne du tandem Marbury-Garnett.

Le 7 février 2012, au soir d’une victoire face aux Kings, les Wolves sont toujours dans le positif, et ils sont 9e de la conférence Ouest. L’année d’avant, ils avaient terminé bons derniers de la NBA avec seulement 17 victoires, et certains se prennent même à rêver de playoffs dans cette saison raccourcie. Hélas, dès le mois suivant, dans un choc avec Kobe Bryant, Ricky Rubio va se déchirer un ligament du genou, et ce duo prometteur sera sans lendemain.

« Il y a un niveau de confort chez nous parce qu’il y a deux joueurs qui peuvent organiser, contrôler et calmer quand c’est nécessaire »

Dix ans après, revoilà Love et Rubio sous le même maillot, à Cleveland. Ils sont désormais remplaçants, et leur complicité et leur expérience font partie des points forts du banc de l’Ohio. Les jeunes Cavs épaulés de ce tandem restent sur trois victoires de suite, notamment chez les Nuggets et les Clippers, et ce soir, ils défient les Lakers.

« Quand vous avez ces vétérans qui sortent du banc, ils apportent simplement une tonne d’expérience et de savoir » apprécie JB Bickerstaff. « Je me souviens de Ricky, qui était un phénomène à 14-15 ans, et qui jouait avec des adultes. Il n’y a rien qui puisse l’effrayer. Il n’y a rien qu’il n’ait vu auparavant. Kevin Love a été au sommet. Il a été plusieurs fois en finale, il a été All-Star. Il y a un niveau de confort chez nous parce qu’il y a deux joueurs qui peuvent organiser, contrôler et calmer quand c’est nécessaire. »

Davantage utilisé que Kevin Love, Ricky Rubio joue les mentors auprès de Collin Sexton et Darius Garland, et ce dernier apprécie d’avoir un tel vétéran à ses côtés. « Je commence à lui prendre plein de choses. C’est vraiment plaisant. J’ai juste à prendre du recul et à observer certaines choses qu’il fait balle en main. Il maintient tout le monde en place. J’apprends quand je suis sur le terrain avec lui. »

« Leur volonté de se sacrifier et de continuer à s’impliquer, c’est ça le leadership »

Pour JB Bickerstaff, Kevin Love « est hautement intelligent et il peut encore mettre des tirs« . « On réalise ce que Kevin est encore capable de faire » poursuit le coach de Cleveland.

Résultat, alors qu’on pensait que Ricky Rubio et Kevin Love allaient bouder en attendant un transfert, ils montrent l’exemple et leur coach est ravi que les deux se sacrifient pour le bien de l’équipe et de leurs jeunes coéquipiers.

« Ricky Rubio est un titulaire en NBA. Il n’y a pas de si ou de mais, c’est une évidence. Kevin Love est un titulaire en NBA, et sans doute un futur Hall Of Famer élu au premier tour. Ces deux-là se sacrifient, et ils ont la volonté de sortir du banc et de ne se soucier que de l’équipe. Résultat, personne ne peut dire quoi que ce soit sur eux, et il n’y a aucune excuse à ne pas le faire. Le leadership peut être différent pour chacun. Mais leur volonté de se sacrifier et de continuer à s’impliquer, c’est ça le leadership. »