En mode diesel, les Mavs résistent tant bien que mal aux Spurs

Match étrange à Dallas. Sans Kristaps Porzingis, gêné par son genou, les Mavericks sont totalement apathiques en début de match et les Spurs démarrent sur un 25-5 gênant pour la troupe de Jason Kidd…

L’entrée des remplaçants va tout changer pour les Mavs, qui répondent par un 31-4 pour renverser la vapeur et prendre le contrôle de la rencontre. Mais les deux équipes ne se quittent plus, jusqu’à ce que Luka Doncic ne prenne enfin les choses en main dans le quatrième quart-temps, pour compter une dizaine de points d’avance (97-86).

Pas de quoi se mettre réellement à l’abri pour Dallas, puisque San Antonio revient à une possession (102-99) dans la dernière minute, sans parvenir à se rapprocher davantage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un départ sous forme de montagnes russes. Un 25-5 des Spurs suivi par un 31-4 des Mavericks. Le début de rencontre a été un sommet de hauts et de bas pour les deux équipes, avec une équipe de Dallas vraiment peu concernée en début de rencontre, et qui ne mettait aucune intention dans son jeu. Les Spurs en ont profité, avant d’afficher leurs propres limites dès que les remplaçants de Jason Kidd ont rebranché le courant et mis de l’énergie.

– Luka Doncic sur courant très alternatif. Dallas est très souvent à l’image de Luka Doncic et ça s’est encore vérifié cette nuit. Peu concerné en début de match, le Slovène a été le symbole de ce début de match raté et c’est quand lui et les autres titulaires sont sortis que les Mavs sont revenus. Il a finalement fait l’écart dans le quatrième quart-temps, en profitant des « switchs » défensifs pour attaquer Jakob Poeltl, mais il a failli tout gâcher dans le « money time », avec des pertes de balle et des lancers ratés qui ont permis aux Spurs d’y croire jusqu’au bout…

– L’attaque placée des Spurs toujours en chantier. Dès que San Antonio peut courir et mettre du rythme, les Spurs sont un vrai danger, qui peut surprendre la défense de tous les côtés. Par contre, quand le tempo se ralentit et qu’il faut créer du jeu placé, c’est beaucoup plus compliqué et il y a encore beaucoup de travail pour Gregg Popovich, notamment pour trouver des solutions fiables dans les fins de rencontre serrées.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson et les remplaçants de Dallas. Le 6e homme a été le détonateur des Mavericks après leur début catastrophique. Lui, Maxi Kleber et Frank Ntilikina finissent ainsi avec des +/- révélateurs de +21, +22 et +24, symboles de leur impact, avec de l’adresse à 3-points (9/16 en cumulé pour le trois) et de la défense.

⛔ L’énergie des Mavs pour débuter. À l’image de Luka Doncic, les Mavs étaient à l’envers en début de match et, le problème, c’est que ce n’est pas une première cette saison. Dallas compte certes trois victoires en quatre matchs mais à la faveur d’un calendrier facile (Atlanta, Toronto, Houston et San Antonio). Face aux Raptors, les Texans avaient déjà été menés 16-2 pour débuter, derrière un Luka Doncic également en retard à l’allumage.

LA SUITE

Dallas (3-1) : les Mavericks sont à Denver dès ce soir (04h00).

San Antonio (1-4): les Spurs sont de leur côté à Milwaukee samedi soir (02h00).