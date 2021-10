Prolongation de contrat : Marvin Bagley III dans le flou

Alors que l’intersaison a été rythmée par les prolongations XXL de ses petits camarades de Draft, Marvin Bagley III, drafté en deuxième position par les Kings en 2018 (devant Luka Doncic et Trae Young), est dans le flou le plus total concernant son avenir. La franchise californienne n’a émis aucun commentaires à ce sujet, et le joueur a également botté en touche, confiant se concentrer uniquement sur le terrain.

Même si son rendement offensif a été plus bon depuis trois ans (environ 15 points et 7 rebonds en 25 minutes de jeu), ses blessures, ses états d’âme et son investissement défensif ont logiquement interrogé chez les dirigeants de Sacramento, qui étaient prêts à l’échanger et ne sont donc pas pressés de le prolonger.

« Pour l’instant, je ne m’inquiète pas de tout cela. Le plus important pour moi, c’est de venir tous les jours, de me concentrer sur le grand objectif de faire les playoffs et de continuer à prendre des habitudes victorieuses. C’est ma seule préoccupation, mes coéquipiers et le fait d’être autour des gars et de profiter du moment présent », a-t-il déclaré au Sacramento Bee, ajoutant qu’il ne savait pas si un accord interviendrait avant le début de la saison. « Je ne sais rien du tout. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, de venir tous les jours à l’entraînement, de me concentrer sur les matchs à venir, et de faire tout ce que je peux pour être prêt ».

Les Kings auront toujours la main l’été prochain

Éligible à une extension « max » de 172,5 millions de dollars sur cinq ans, comme Michael Porter Jr ou Shai Gilgeous-Alexander, Marvin Bagley III se situe très loin de ses copains de Draft pour le « front office » de Sacramento, qui ne se verrait ainsi pas débloquer plus de 20 millions de dollars sur quatre ans pour l’instant, selon The Athletic. Mais une telle proposition serait très loin de satisfaire le clan Bagley.

Si la franchise de Sacramento ne le prolonge pas avant le début de saison, elle pourrait ensuite le trader en cours d’exercice, ou en faire un « free agent » protégé à l’issue de la campagne, avec une « qualifying offer » à 14.8 millions la saison pour 2022/23, soit 3 millions de plus que ce que touchera Marvin Bagley III cette année.

En tout cas, le flou règne encore à une semaine de la reprise. Une situation qui ne semble pas chambouler l’intéressé, plus que jamais concentré sur le jeu. « J’ai l’impression que si nous faisons ce que nous sommes censés faire, toutes les petites choses, alors le reste suivra. Donc c’est tout ce qui m’inquiète, m’assurer que je m’améliore chaque jour et que je fais les bons pas dans la bonne direction », a-t-il simplement conclu.