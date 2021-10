Les Raptors enfin plus costauds au poste de pivot ?

Pour prendre la suite du duo Marc Gasol – Serge Ibaka, essentiel dans la conquête du titre en 2019, les Raptors avaient misé sur Aron Baynes et Alex Len la saison passée. Ça n’avait pas fonctionné du tout, puisque le second avait même été coupé après quelques jours de compétition seulement !

Pour la saison qui commence la semaine prochaine, les Raptors vont partir au combat avec un duo Precious Achiuwa – Khem Birch au poste de pivot. Cette doublette a pu être observée lundi soir, en présaison, dans la victoire face à Houston. Le premier, titulaire, a compilé 17 points et 5 rebonds en 19 minutes. Le second fut plus discret avec 2 points et 2 rebonds, mais il a affiché un +/- de + 12, en 17 minutes.

« Dans l’idéal, Birch et Precious vont occuper à deux ce poste de pivot », confirme Nick Nurse à TSN. « Je ne vais pas dire que ce sera 24 minutes pour l’un et 24 pour l’autre, mais ça bougera de trois ou quatre minutes chaque soir, selon l’adversaire et selon ce qu’il se passe. On espère que ça se déroulera comme ça. Là, pour ce match, ça avait l’air bien et ça permet à chacun de jouer six ou sept minutes à fond, avant que l’autre ne rentre. »

Un fauteuil pour deux

Pour l’instant, c’est l’ancien intérieur de Miami qui est installé dans le cinq majeur et il tourne à 13.2 points de moyenne après quatre matches de présaison. Il n’hésite pas non plus à tenter sa chance de loin, à 3-pts, alors qu’il était jusqu’à alors discret dans ce domaine.

« Cette équipe est construite autour de l’idée de polyvalence et beaucoup de joueurs ont le même profil physique que moi. Je suis à l’aise avec ce que les coaches me demandent et je pense que ça colle avec la façon avec laquelle ils veulent qu’on joue. Je regarde Birch aussi, je prends des notes sur ce que je peux ajouter à mon jeu. »

Comme Precious Achiuwa, Khem Birch est un intérieur mobile, opportuniste en attaque et bon défenseur. Cette paire de pivots pourrait faire du bien à la raquette des Raptors, qui seront privés de Pascal Siakam et Chris Boucher, bloqués à l’infirmerie en début de saison, qui ont absolument besoin de retrouver de l’agressivité en défense.

« On l’a un peu vu ce lundi », remarque le coach champion en 2019. « On a bien vu Precious changer en défense et être agressif. Khem peut faire la même chose, car il a de très bons appuis. »