À Orlando, Terrence Ross se prépare à transmettre… la torche

Arrivé à Orlando au cours de la saison 2016/17, Terrence Ross fait désormais figure d’ancien dans l’effectif du Magic, après le départ du trio Fournier-Gordon-Vucevic. L’ailier, qui a excellé dans son rôle de joker de luxe en sortie de banc, pourrait voir celui-ci évoluer, et retrouver le cinq majeur cette saison.

« J’ai fait les deux, donc je suis à l’aise avec les deux. Ce n’est pas comme si l’un ou l’autre était nouveau pour moi », a glissé T-Ross qui a par ailleurs débuté deux des trois premiers matchs de présaison d’Orlando, face aux Celtics et aux Spurs. « C’est à peu près la même chose. Tous les systèmes sont similaires et en dix ans, je les ai déjà tous vus. C’est juste qu’ils ont des noms différents. Il m’a fallu peut-être un jour ou deux pour connaître toute la terminologie, tous les systèmes, mais je me suis bien adapté ».

Ce qui est sûr, c’est que sa mission en tant que vétéran auprès des plus jeunes va forcément prendre un peu plus d’ampleur, alors que seuls deux joueurs de l’effectif seront plus âgés que lui (E’Twaun Moore et Robin Lopez).

Admiratif de la progression de Mo Bamba, en attendant Jalen Suggs

Face à cette nouvelle responsabilité, Terrence Ross compter rester un leader par l’exemple, qui parle seulement « lorsque c’est nécessaire ». Son coach Jamahl Mosley a en tout cas apprécié son attitude jusqu’à présent.

« Il montre un excellent exemple. Il le fait de différentes manières. Parfois de manière vocale, en attrapant les plus jeunes pour leur parler de certaines situations qu’il voit. Parfois, il est le premier sur le terrain pour shooter. Il donne l’exemple à sa façon, sans avoir à le dire. Il est fantastique », a-t-il déclaré.

Jeune trentenaire, Terrence Ross semble apprécier cette nouvelle casquette, et tâche de se montrer de bon conseil auprès de ses coéquipiers, au moins autant qu’il le fait avec son fils de six ans, Tristan, grand fan de Mo Bamba.

« C’est toujours amusant de voir les rookies arriver parce qu’ils ont ce talent brut et les voir progresser au fil des années, c’est vraiment ce qui fait la beauté d’une carrière. Comme Mo Bamba. Il est arrivé quand il était jeune et brut et maintenant vous pouvez le voir commencer à se former, à prendre forme et à être ce joueur qu’il est sur le point de devenir », a ajouté T-Ross. « C’est ce que je préfère dans l’observation des rookies, et c’est la même chose avec Jalen (Suggs). Il a tellement de qualités et peut faire tellement de choses différentes. Quand ils commencent à tout assembler, c’est là que ça devient amusant et que vous commencez à voir le joueur qu’il va devenir ».