PJ Tucker retrouve Houston avec un brin de nostalgie

« À un ischio près ». L’expression est devenue courante parmi les fans des Rockets pour évoquer la terrible désillusion vécue par Houston aux portes des Finals NBA en 2018. Alors qu’ils menaient 3-2 face aux Warriors et leur armada en finale de conférence, les coéquipiers de James Harden avaient fini par sombrer sur les deux derniers matchs, suite à la blessure à l’ischio-jambier contractée par Chris Paul.

Plus de trois ans après, et malgré un titre NBA raflé avec les Bucks cet été, la plaie n’est pas totalement refermée pour PJ Tucker, de retour à Houston ce soir dans l’uniforme de sa nouvelle équipe de Miami. « Ça craint, la façon dont ça s’est terminé », a-t-il pesté.

Une folle époque

Plus que cette terrible désillusion et la fin de son aventure dans le Texas en eau de boudin, PJ Tucker va donc tâcher de se rappeler des bons moments vécus avec Houston dans une équipe qui jouait la gagne chaque saison, avec un style décomplexé (et clivant) sous l’ère Mike D’Antoni.

« Houston est spécial. Nous avions une équipe spéciale, un staff spécial. C’est l’une de ces situations dont vous rêvez, en tant que joueur, d’être dans des positions comme celle-là, d’être un élément essentiel d’une franchise qui a gagné une tonne de matchs, année après année, pendant les années où j’étais là », a-t-il rappelé. « Mais plus que cela, c’est la façon dont nous l’avons fait. Nous avons compté sur nous-mêmes. Beaucoup de gens ont détesté ou aimé notre style, mais nous avons fait en sorte que les gens aiment nous regarder. Nous étions enthousiasmants à voir et ça a été amusant d’en faire partie ».

Un basket décomplexé, porté sur l’attaque et le tir extérieur en particulier, qui a même fini par pousser le soldat Tucker à jouer pivot suite au trade qui a envoyé Clint Capela aux Hawks en février 2020.

« On ne m’a jamais dit que j’allais être pivot. C’est arrivé comme ça. J’ai vu le trade et que nous n’avions pas obtenu de pivot en retour. Et je me suis dit : « Oh, ça pourrait être moi ». Jouer pivot était facile pour moi. C’était mon poste au lycée. Ça n’avait pas d’importance », a-t-il ajouté.

L’échec des « Pocket Rockets », le début de la fin

Ce trade venu boucler l’avènement des « Pocket Rockets » a finalement été le début de la fin pour la franchise texane, qui a ensuite accusé le départ de Mike D’Antoni et a dû composer avec les envies d’ailleurs de Russell Westbrook et James Harden. Une descente aux enfers que PJ Tucker a très mal vécu, avant de finalement trouver un challenge à la hauteur du côté de Milwaukee.

« C’était dur, probablement l’une des situations les plus difficiles que j’ai vécues dans ma carrière, d’être le dernier qui est resté. Tout le monde était parti, sauf moi. Donc c’était dur. Et dans ces moments difficiles, à devoir composer avec de nouvelles personnes en charge de la direction de Houston et qui essayaient de mettre ma situation en ordre, c’est là que je me suis clairement dit : ‘Je veux aller ailleurs, être un élément d’une autre équipe pour pouvoir gagner’. »

Pour la deuxième fois depuis son départ, PJ Tucker va retrouver le Toyota Center, sous le maillot du Heat cette fois. L’accro aux « sneakers » se prépare à vivre un moment « toujours particulier » lorsqu’il foulera ce qui a été son parquet pendant près de quatre saisons.