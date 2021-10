Présaison | LeBron James et Russell Westbrook absents face aux Nets

Jouée dimanche à 12h30 à Los Angeles, et diffusée sur BeIN Sports à 21h30 en France, la rencontre entre les Lakers et les Nets a vite perdu de son intérêt après les annonces de Frank Vogel. Le coach des Lakers a révélé que son groupe serait amputé de LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook et Trevor Ariza.

Pour les trois premiers, c’est une simple mise au repos, tandis que Ariza est touché au pied. « Il y en aura peut-être d’autres, mais pour l’instant, on sait que ceux-là ne joueront pas » a déclaré Frank Vogel.

Le coach des Lakers a aussi indiqué qu’Anthony Davis ne devrait jouer que le 1er quart-temps. « On va se réunir samedi après l’entraînement, et on verra si d’autres ne jouent pas, mais pour l’instant, c’est ce qu’on pense » ajoute-t-il.

Côté Nets, Steve Nash n’a pas encore communiqué sur cette rencontre, et tout le monde espère voir à l’oeuvre le trio Harden-Durant-Irving, même s’il ne s’agit que d’un simple match amical.