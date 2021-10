À Cleveland, Denzel Valentine bien conscient d’être à un tournant

Denzel Washington ne s’en cache pas. Son début de carrière jusqu’ici, ce sont « des montagnes russes, avec des hauts et des bas ». Choisi en 14e position de la Draft 2016 par les Bulls, l’arrière/ailier a eu du mal à s’affirmer à Chicago durant ses quatre saisons.

Il s’était surtout montré durant son deuxième exercice avec 10 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne, dont une moitié de la saison comme titulaire. Le reste du temps, des blessures à répétition l’ont beaucoup gêné. « Je suis enfin en bonne santé, affiche-t-il aujourd’hui. J’ai le sentiment que mon meilleur basket est devant moi. »

La recrue des Cavs, qui a suivi son coéquipier aux Bulls, Lauri Markkanen, se dit très heureux à Cleveland où il pense pouvoir apporter son jeu « complet ». « Être le joueur que je suis capable d’être, poursuit-il. Faire toutes les petites choses et tirer profit des opportunités. J’apprécie ce groupe, notre direction. C’est vraiment différent de Chicago, mais c’est une bonne différence. Le changement a du bon parfois. »

J’ai fait beaucoup dans cette ligue mais ça n’a pas été régulier

Denzel Washington pense être capable de jouer du poste 1 au poste 4 et de défendre sur les mêmes postes. « Malgré ce qu’il s’est passé à Chicago, je suis un gagnant », affiche-t-il. « J’ai joué pour des titres d’État à l’université, des « Final Four ». Je peux apporter une mentalité de compétiteur chaque jour. Je sais ce dont je suis capable. J’ai fait des matches à 30 points. On a gagné huit matches de suite durant ma seconde saison (ndlr : sept en réalité). J’ai joué avec des Hall of Famers et joué en playoffs. J’ai fait beaucoup dans cette ligue mais ça n’a pas été régulier. »

Pour gagner en régularité, il devra batailler pour obtenir des minutes au sein d’une équipe qui compte déjà Isaac Okoro et Cedi Osman dans ses rangs. J.B. Bickerstaff pourrait toutefois le mobiliser en tant que créateur.

« Denzel a le profil que nous recherchions », note son coach. « Il a joué quatre ans à l’université (Michigan State) dans un très bon programme et a été très bien coaché. C’est un joueur intelligent, engagé. Il comprend les systèmes et ce qu’il faut être un bon coéquipier. »

Le nouvel arrivant, à l’instar de Lauri Markkanen, espère ainsi se relancer dans l’Ohio. « On fait tous face à l’adversité. Ils l’ont connue ces deux dernières années, tout comme moi dans ma carrière. […] Je suis prêt à faire évoluer ma carrière, faire mes preuves. Je suis prêt à faire ce changement et à franchir cette nouvelle étape. »