Rétro de la saison | Le Top 100 des plus belles actions

À 10 jours de la reprise de l’entraînement, la NBA propose le Top 100 des plus belles actions de la saison 2020/21, saison régulière et playoffs réunis. La bonne nouvelle, c’est que dans le Top 10, il n’y a pas que des shoots au buzzer, et on retrouve ainsi les trois énormes poster dunks, signés Anthony Edwards, Miles Bridges et Kawhi Leonard.

On retrouve aussi le contre énorme de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton en finale NBA. Un parfait résumé du meilleur de la saison avec la pointure un poil trop grande de Kevin Durant ou encore cette interception de Jrue Holiday pour envoyer le « Greek Freak » au alley-oop.

CLASSEMENT 11 A 20

CLASSEMENT 21 A 40

CLASSEMENT 41 A 60

CLASSEMENT 61 A 80

CLASSEMENT 81 A 100