À l’Élysée, les Bleus faits chevaliers de l’Ordre National du Mérite

C’est une tradition depuis le général de Gaulle et les Jeux d’hiver d’Innsbruck en 1964 : les médaillés olympiques sont ainsi reçus à l’Elysée, pour y devenir chevaliers de la Légion d’honneur en cas de médaille d’or ou bien chevalier de l’Ordre National du Mérite en cas de médaille d’argent ou de bronze.

Pour Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore Frank Ntilikina, ça a donc été l’Ordre National du Mérite suite à la médaille d’argent obtenue lors des Jeux olympiques de Tokyo.

« C’est une énorme fierté pour chaque athlète d’être reçu à l’Élysée par le président de la République. C’est assez gratifiant quand même. On est rentrés depuis un mois, on a eu le temps d’atterrir mais c’est assez cool de se remettre dedans une dernière fois » a ainsi expliqué l’ailier des Clippers, qui a été salué par Emmanuel Macron dans son discours. « Le hand est un sport que l’on conjugue au plus que parfait. C’est clair et ça va continuer. En basket, tout le monde se souvient de ce bloc de Nicolas Batum. Image appelée à orner les chambres des adolescents. Je crois que ça a déjà commencé, en tout cas, je peux en témoigner en ce qui me concerne. »

Le président de la République a tout de même évoqué « un bilan mitigé » aux JO de Tokyo, espérant « beaucoup plus » de médailles pour ceux de Paris, en 2024. Pour cela, il a promis « un plan massif » pour les infrastructures.

« Dans beaucoup de quartiers, de villages, nous avons des manques en matière d’infrastructures sportives. J’annoncerai dans les prochaines semaines un plan massif pour les équipements sportifs de proximité. Il sera inédit. Nous irons là où les besoins sont les plus criants. Nous allons déployer plusieurs milliers de terrains de basket, en particulier de basket 3-contre-3, de paddle, de skate park, de dojos, de piscines… Les lieux de sport vont fleurir dans nos quartiers et dans nos villes » a-t-il notamment annoncé.

Crédit photo : Nicolas Batum