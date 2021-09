Connu pour être l’un des joueurs les plus décisifs dans l’histoire de la ligue, Paul Pierce a le droit lui aussi à sa compilation à quelques jours de son entrée au Hall of Fame. Trois minutes d’images pour revivre certains des plus grands moments du célèbre numéro 34.

Hormis son énorme tir en playoffs avec les Wizards, la majorité de ces shoots ont été inscrits alors qu’il portait le maillot des Celtics. La plupart du temps à gauche de la tête de raquette. Comme l’expliquait cette semaine Brian Scalabrine, la différence entre un All-Star et un Hall of Famer tient très souvent à ce type d’actions.

« Sa capacité à fonctionner dans le chaos est incroyable », confiait son ancien coéquipier. « Les possessions partent souvent à vau-l’eau en NBA. La différence entre un All-Star et un Hall of Famer peut se résumer à deux actions et demie par match. Dans ces moments de chaos, Paul réussissait ces actions-là. »