Chris Paul revient sur son passage aux Rockets et les soucis de hiérarchie avec James Harden

Associés à Houston pour essayer de faire barrage aux Warriors, Chris Paul et James Harden n’auront fait équipe que deux saisons. Le pari a été a deux doigts de fonctionner la première année, alors que les Rockets menaient 3-2 en finale de conférence 2018 face à Golden State. Jusqu’à ce que Chris Paul ne se blesse aux ischio-jambiers et ne déclare forfait pour les deux derniers matchs de la série, finalement remportée par les coéquipiers de Stephen Curry.

Après une élimination en demi-finale de conférence, toujours face aux Warriors, la saison suivante, CP3 fait ses valises, direction le Thunder en échange de Russell Westbrook. Invité à discuter de cette expérience dans « No Chill » avec Gilbert Arenas, le meneur de jeu vétéran a accrédité la version de l’ancien « Agent Zero » mettant en avant un problème de hiérarchie et de responsabilités entre Chris Paul et James Harden.

« La seule façon de s’en sortir, c’est que James comprenne vraiment son don et le tien. En tant qu’entraîneur, il faut avoir cette difficile discussion : « James, jusqu’aux cinq dernières minutes du quatrième quart-temps, c’est ton ballon. Mais dans les cinq dernières minutes, la ballon est dans les mains de CP », a expliqué Gilbert Arenas.

Des « conversations » délicates mais nécessaires

Chris Paul a nourri des regrets par rapport à cette possibilité inachevée de remporter un titre, particulièrement la première année, échouant si près du but alors que les Rockets avaient fière allure avec des « role players » comme Clint Capela, Eric Gordon, Trevor Ariza ou encore PJ Tucker.

« Tu te dois d’avoir ces conversations. La chose qui m’a le plus frustré, c’est que la première année, je n’étais pas en bonne santé. C’est fou. Ces années à Houston font un peu tâche dans une certaine mesure, parce qu’il y avait tellement de choses qui se passaient à l’époque. Mais bon sang, on était bons. On était vraiment bons », s’est-il remémoré, avant tout d emême de rappeler les qualités de scoreur de « The Beard ». « Je le dis toujours, personne ne peut scorer comme lui. C’est incroyable ».

Ces deux saisons ont donc été aussi marquées par des prises de bec plus ou moins virulentes entre les deux joueurs, principalement le résultat d’un manque de communication.

« Je n’échangerais pas mon expérience ou quoi que ce soit, mais j’aurais aimé avoir certaines de ces conversations. Mais surtout, j’aurais aimé pouvoir rester en bonne santé », a conclu Chris Paul.