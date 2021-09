Les Rockets bouclent leur effectif

Les franchises NBA peuvent avoir jusqu’à 20 joueurs pour attaquer le camp d’entraînement, et c’est chose faite pour les Rockets avec la prolongation de contrat d’Anthony Lamb. Les dirigeants auront attendu de voir à l’œuvre Monta Ellis et Gerald Green pour se décider, et finalement Anthony Lamb a accepté une « qualifying offer ».

Selon le Houston Chronicle, il s’agit d’un « two-way contract », tout comme Matthew Hurt, tandis que Armoni Brooks, Daishen Nix et Tyler Bey sont les trois invités pour le « training camp » avec l’espoir de leur piquer ce « two-way contract ».

Elu « Most Improved Player » de la G-League cette saison, Anthony Lamb avait terminé la saison avec les Rockets, tournant à 5.5 points de moyenne en 24 matches.

EFFECTIF POUR LE TRAINING CAMP

Meneurs : John Wall, DJ Augustin

Extérieurs : Jalen Green, Kevin Porter Jr, Jae’Sean Tate, Eric Gordon, David Nwaba, Kenyon Martin Jr, Josh Christopher, Danuel House, Khyri Thomas

Intérieurs : Daniel Theis, Christian Wood, Alperen Sengun, Usman Garuba, Anthony Lamb, Matthew Hurt

Invités : Armoni Brooks, Daishen Nix et Tyler Bey

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.