Earl Monroe à l’origine d’une école new-yorkaise centrée sur le basket

« Un ballon et un livre peuvent changer le monde. » Cette déclaration, attribuée à l’ancien patron de la NBA David Stern, est désormais la devise de l’école Earl Monroe New Renaissance Basketball. « The Pearl » est à l’origine de ce nouvel établissement, un projet de longue date pour lui, qui se veut unique en son genre.

« Nous nous sommes entourés de personnes qui comprennent le jeu mais aussi l’importance de ce que le jeu apporte et ce que vous pouvez en retirer », affiche le champion NBA avec les Knicks en 1973, déjà à l’origine d’un programme d’été centré sur l’éducation des enfants via le sport.

L’idée est d’offrir à ces 440 jeunes, qu’ils jouent ou pas, des débouchés dans le monde du basket et ses professions connexes.

Aller voir « au-delà du parquet pour trouver de l’espoir et des opportunités. Nous voulons qu’ils soient inspirés non seulement par les joueurs, mais aussi par des modèles reconnus et respectés dans les professions liées au basket », peut-on lire sur le site de l’école, où les noms de dirigeants (Mark Tatum, Michele Roberts) ou journalistes sont cités en exemple (Marv Albert, Jackie MacMullan).

Un quartier pauvre de New-York visé

« Nous utilisons le basket non pas pour le sport en tant que tel, mais comme un véritable outil d’apprentissage pour enseigner, inspirer et promouvoir la confiance en soi et la motivation des enfants de cette région », poursuit Earl Monroe.

Pour l’heure, son école sans frais de scolarité est basée à Pelham Bay, dans le Bronx. Elle devrait rejoindre son emplacement définitif, à Mott Haven, en 2024. « Nous voulions nous implanter dans une zone qui a vraiment besoin d’avoir ce type d’école. Le quartier de Mott Haven dans le Bronx est le troisième district le plus pauvre de la ville de New York », précise le Hall of Famer.

Ce dernier s’est fixé une mission pour ses jeunes : « Transformer leur passion en opportunité. »

Photo : Earl Monroe New Renaissance Basketball School