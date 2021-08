Luguentz Dort et Chris Boucher célébrés par la ville de Montréal

Les parcours de Luguentz Dort et Chris Boucher forcent l’admiration et sont devenues sources d’inspiration pour les gamins de Montréal Nord, le quartier de leur enfance, considéré comme difficile.

L’arrière d’OKC et l’intérieur des Raptors étaient de retour chez eux pour recevoir la médaille d’honneur de la ville de Montréal, en présence des élèves de Calixa-Lavallée où se déroulait l’événement, et des basketteurs de l’école Henri-Bourassa.

« Je représente le quartier dans son ensemble. Souvent, on entend du mal de Montréal-Nord, mais il y a beaucoup de talent », a déclaré Luguentz Dort. « Cette médaille était importante, simplement parce que je l’ai reçue dans le quartier où j’ai grandi. C’était plaisant de voir tout le monde ensemble ».

La rencontre entre les deux joueurs NBA et la relève de Montréal-Nord avait aussi pour but de donner confiance aux plus jeunes dans un contexte compliqué. « Si je l’ai fait et si Luguentz l’a fait, ça veut dire que c’est possible », a poursuivi Chris Boucher.

Luguentz Dort organise ce dimanche un camp de basket destiné à 140 enfants de son quartier d’enfance.