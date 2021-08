Damian Lillard heureux d’apporter de la joie dans sa petite fac de l’Utah

Selon Basketball-reference, ils ne sont que dix. Dix joueurs passés par l’université de Weber State à avoir rejoint la NBA (ou l’ABA). Dans cette courte liste, peu de noms illustres. Hormis un : Damian Lillard. Pendant quatre ans (2008-2012), cette faculté de l’Utah a participé au développement d’une future superstar de la grande ligue, rookie de l’année, six fois All-Star, récent champion olympique…

Autrement dit, à chaque fois qu’il revient à Ogden, une ville de 80 000 habitants située au nord de Salt Lake City, c’est l’événement. Avant d’y être fort logiquement introduit au Hall of Fame local, comme annoncé cette semaine, le joueur des Blazers s’y est rendu pour un match des anciens élèves passés par là depuis les années 1980.

Un rendez-vous qu’il n’a jamais raté, selon le The Salt Lake Tribune. Accompagnée par plusieurs coéquipiers (Anfernee Simons, Nassir Little et Keljin Blevins), la superstar s’est montrée généreuse et disponible : conférence de presse avec les titres locaux, sessions photos et signatures d’autographes avec les fans… Il ne s’est pas montré avare sur le terrain non plus en jouant les 40 minutes du matches et en scorant 41 points.

Bientôt au Hall Of Fame de Wesber State

À l’entendre, sa venue a fait du bien à tout le monde en raison du contexte sanitaire. « Ça a été une année difficile pour beaucoup de gens, a-t-il rappelé. On ne sait pas de quoi est fait leur quotidien, les difficultés qu’ils traversent chaque jour. On peut faire ce genre de chose en apportant simplement du bonheur, en mettant les gens en lumière. »

Une lumière de courte durée mais les fans locaux n’auront pas à patienter longtemps pour revoir leur légende. Lillard, dont le maillot a déjà été retiré par l’établissement, reviendra dans l’Utah dans environ un mois pour sa cérémonie d’introduction au Hall of Fame. « J’ai été honoré, a lâché Lillard en parlant de sa nomination. Je suis reconnaissant d’être vu sous cet angle par cette université et que tout ce que j’ai fait ici et par la suite soit apprécié à ce niveau. »

Photo : Twitter Weber State MBB