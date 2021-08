Denzel Valentine dans le viseur des Cavaliers ?

Plombé par les blessures, Denzel Valentine n’a jamais montré l’intégralité de son potentiel depuis son arrivée dans la NBA, en 2016. L’ailier a réalisé quatre saisons (il a manqué l’exercice 2018/2019 à cause d’une blessure) sans saveur à Chicago (7.4 points de moyenne en 232 matches) et il se retrouve logiquement libre cet été.

Les rumeurs ne se bousculent pas autour de son nom, mais d’après le Cleveland Plain Dealer, les Cavaliers auraient tout de même un œil sur lui.

Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c’est que Taurean Prince, échangé contre Ricky Rubio à Minnesota, n’a pas été remplacé. L’ailier avait été bon chez les Cavaliers avant d’être coupé dans son élan par une blessure à la cheville et Cleveland doit lui trouver un remplaçant.

Et pour cela, et c’est la seconde raison, les dirigeants ne veulent pas faire des folies. C’est pourquoi un Valentine peut se transformer en solution idéale. Sa cote est actuellement très basse et avec un petit salaire et/ou un contrat non garanti, la franchise pourrait tenter ce pari.