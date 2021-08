Summer League | Les Lakers impuissants face à Luka Garza

Les deux formations avaient mis au repos plusieurs joueurs importants. D’un côté, Cade Cunningham et Killian Hayes, de l’autre, Vic Law et Justin Robinson.

Devant LeBron James et Russell Westbrook, présents dans les tribunes, c’est donc Luka Garza et Saben Lee qui ont porté les Pistons vers la victoire. Le second a lancé Detroit dans la rencontre, les Pistons ayant rapidement pris 14 points d’avance.

Los Angeles va répondre et revenir en deuxième quart-temps, avec un 9-0 notamment, avant que Joel Ayayi (7 points, 6 rebonds) se montre en troisième quart-temps. Mais les Californiens ont un petit coup mou au shoot et les Pistons en profitent.

L’écart est alors fait, Detroit peut gérer tranquillement les dernières minutes et s’imposer 103-86. Lee a inscrit 22 points et Luka Garza compilé 20 points et 14 rebonds.