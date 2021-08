Un petit numéro de dribbles et un dunk pour conclure face au Thunder. C’est la plus belle action de la nuit et elle est signée Jonathan Kuminga, le rookie des Warriors.

Pour le reste, la partie entre les Pistons et les Knicks a été spectaculaire avec les contres des joueurs de Detroit ou le alley-oop d’Obi Toppin. Enfin, Isaiah Miller (1m83) réussit encore un gros dunk.