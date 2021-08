Summer League | Scottie Barnes fait très mal aux Knicks

Si on s’attendait à ce que le récent 4e choix de la Draft 2021 apporte de l’énergie en défense, comme sur ce plongeon en début de second quart-temps pour valider son interception, ses 18 points pour sa première sortie doivent être une agréable surprise pour les fans de Toronto.

Lors de cette première victoire, la polyvalence de l’ailier des Raptors s’est notamment illustrée dans ses statistiques avec 18 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre et 1 perte de balle. « Je me sens bien. Je me suis fait plaisir en première mi-temps. J’ai joué dur en mettant de l’agressivité défensive. Je veux juste jouer au basket, on a gagné et c’est tout ce qui importe. »

Seule ombre au tableau, son pourcentage au tir (39% dont 25% de loin) qui confirme ses lacunes dans ce domaine même si son 3-points tenté sans hésitation malgré la contestation adverse est prometteur. « Beaucoup de gens ont dit que j’étais un joueur de grande taille incapable de shooter » rappelle Barnes. « J’ai pris ce 3-point en transition et j’ai montré toute ma panoplie. »

Les Knicks en perdition à 3-points

De l’autre côté, les Knicks ont essayé de s’en remettre à leur duo de sophomore Quickley-Toppin. Malheureusement pour eux, les deux ont totalement dévissé au niveau du shoot extérieur (4/21). Toppin s’est bien rattrapé avec une domination dans la peinture mais son coéquipier a lui terminé à 5/17. « Je lui dis de shooter quand il est ouvert. On n’a pas été adroit mais j’ai apprécié les tirs que nous avons obtenus » relativise le coach Dice Yoshimoto qui a préféré se concentrer sur son côté gestionnaire.

Un aspect que son coach souhaite voir évoluer malgré les 8 passes décisives de Quickley. « On veut le voir à l’oeuvre dans ce domaine. C’est un point sur lequel on doit insister car il doit s’améliorer dans ce compartiment du jeu. «