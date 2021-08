Kenyon Martin assistant coach des Nuggets pendant la Summer League

Les Nuggets auront un ancien All-Star et un ancien de la maison sur leur banc pendant la Summer League de Las Vegas, du 8 au 17 août.

ESPN nous apprend en effet que Kenyon Martin, passé par Denver entre 2004 et 2011, sera assistant coach des Nuggets pendant la ligue d’été.

Une décision qui n’est pas étonnante puisque le père de Kenyon Martin Jr., le joueur des Rockets, avait récemment confié son intérêt pour le coaching et qu’il aimerait à l’avenir s’installer sur les bancs NBA.

Former Nuggets forward Kenyon Martin, Sr., will be an assistant coach for the Nuggets’ summer league team in Las Vegas. The former NBA All-Star has previously told @TheUndefeated that he has had interest in returning to the league in a coaching capacity. pic.twitter.com/KRczhMjDsC

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 5, 2021