Isaac Okoro et Evan Mobley, une connexion à retravailler

Comme on se retrouve ! Isaac Okoro et Evan Mobley vont à nouveau faire équipe, l’intérieur en provenance d’USC ayant été choisi par Cleveland avec le 3e choix. Les deux joueurs ont en effet participé à la Coupe du Monde U17 en 2018 sous le maillot américain, remportant le tournoi face à la France en finale (95-52).

Les deux joueurs ayant fait partie des éléments majeurs de l’épopée américaine, il ne reste donc aujourd’hui qu’à recréer des automatismes à l’occasion de la Summer League. « Dans le passé, on se nourrissait clairement l’un de l’autre », s’est remémoré Evan Mobley. « Il y avait beaucoup d’actions qui venaient de notre effort défensif, de notre énergie. J’ai le sentiment qu’on peut refaire ça en Summer League ».

Des objectifs personnels différents pour la Summer League

Isaac Okoro représentera en effet un point de repère pour Evan Mobley qui s’apprête à changer de monde. La Summer League sera ainsi l’occasion parfaite pour l’intérieur afin de prendre ses marques.

« Nous essayons simplement de faciliter sa courbe d’apprentissage. Il n’y a pas une chose spécifique sur laquelle nous voulons le voir s’améliorer. Nous voulons le laisser entrer dans le grand bain, comprendre comment se joue le jeu en NBA. Je pense que les matchs qu’il joue en Summer League vont être vraiment, vraiment bénéfiques pour lui dans ce sens », a précisé JJ Outlaw, l’assistant coach qui dirige l’équipe de Summer League des Cavs.

Les objectifs seront plus élevés pour Isaac Okoro qui devra gagner en responsabilités.

« Pour Evan, ce sera la terminologie et l’endroit où il se trouve sur le terrain, sa façon d’étirer le jeu, par rapport à ce que nous faisons, mais aussi au jeu pratiqué en NBA, qui sera un peu différent de ce qu’il a connu à l’université », a ajouté JJ Outlaw. « Isaac n’a pas eu l’occasion de participer à la Summer League l’année dernière. Il a joué une saison entière en NBA, donc son objectif sera de manipuler le ballon un peu plus, d’assumer un rôle de leader et de créateur. S’il est plus confiant et qu’il se sent mieux dans ce domaine à l’approche du camp d’entraînement, alors l’opération aura été un succès pour lui ».