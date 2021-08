Kelly Oubre Jr. toujours dans le viseur des Spurs

Après deux saisons sans playoffs, les Spurs vont repartir sur un nouveau cycle puisque DeMar DeRozan va partir, et LaMarcus Aldridge a quitté la franchise en cours de saison, avant finalement de prendre sa retraite. Les comptes sont dans le vert, et San Antonio peut s’offrir deux très bons free agents pour repartir de l’avant.

Sur le poste d’ailier, on évoque depuis plusieurs semaines la piste Kelly Oubre Jr, et le San Antonio Express News confirme cette option. L’intérêt serait même mutuel, et des proches du joueur pensent que l’ailier des Warriors pourrait exploser dans les systèmes de Gregg Popovich. Il y serait titulaire alors que Golden State ne lui promet qu’un rôle de sixième homme. Il pourrait même être la première option en attaque, et ainsi prendre la suite de DeRozan.

Selon la quotidien, Oubre Jr. cherche un salaire annuel aux alentours des 20 millions de dollars, et peu d’équipes peuvent lui proposer. Outre les Spurs, les Knicks, les Mavericks et le Heat ont l’argent pour s’offrir l’ailier. A priori, Miami et Dallas ont d’autres joueurs en vue, et plus particulièrement un gros meneur de jeu comme Kyle Lowry.