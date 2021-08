Rasheed Wallace proche de rejoindre Penny Hardaway à Memphis ?

Le banc de Penny Hardaway à Memphis aura-t-il un fort accent des Pistons 2004 la saison prochaine ? C’est bien possible puisque le New York Times croit savoir que Rasheed Wallace est désormais un des favoris pour assister Hardaway.

Ce serait un renfort de prestige pour l’ancien joueur du Magic, après avoir déjà recruté une légende du coaching, Larry Brown, il y a quelques semaines, pour l’épauler sur les bancs NCAA.

Wallace, qui aura 47 ans en septembre, a déjà connu une expérience d’assistant coach, comme spécialiste du secteur intérieur. C’était en NBA, aux Pistons, en 2013/2014, aux côtés de Maurice Cheeks, qui fut viré après 50 matches.

Ensuite, on a revu le « Sheed » sur les bancs d’un lycée, le Charles E. Jordan High School, en 2019. C’est d’ailleurs encore à ce niveau qu’il avait trouvé un nouveau poste en juin dernier, pour la North Carolina Good Better Best Academy.