Dallas abandonne la piste Kawhi Leonard

Il y a une semaine, on apprenait que les Mavericks faisaient partie des formations prêtes à faire une offre pour signer Kawhi Leonard, et l’associer à Luka Doncic. Sauf que Mark Cuban a changé ses plans. Selon Marc Stein, l’incertitude autour du choix de l’ailier des Clippers de faire jouer, ou pas, sa clause libératoire pourrait les pénaliser pour les autres cibles de l’été.

Résultat, la priorité serait désormais de prolonger Tim Hardaway Jr, le premier Lieutenant de Doncic, très précieux par son adresse extérieure, et plutôt que de se positionner sur Leonard, Dallas aurait des vues sur Kyle Lowry, pour ainsi soulager Doncic dans la gestion du jeu.

Free agent, Lowry est très courtisé, et de nombreux candidats en titre sont prêts à lui offrir un beau contrat, et Dallas devra composer avec la concurrence des Sixers, des Lakers et du Heat. Sans oublier les Pelicans, même s’il s’agit pour ces derniers d’accrocher les playoffs.