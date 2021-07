Une plainte déposée contre Nick Nurse

Connu depuis quelques années pour être l’agent de Mike D’Antoni et d’Alvin Gentry, mais aussi d’assistants et de dirigeants, Warren LeGarie a déposé plainte au civil contre Nick Nurse, l’actuel coach des Raptors et du Canada. Il lui reproche d’avoir rompu leur contrat de manière unilatérale, et il demande réparation

« Entre autres choses, Nurse n’a pas respecté les termes du contrat de représentation, n’a pas payé aux plaignants les montants dus en vertu du contrat de représentation, et n’a pas divulgué aux plaignants le montant du contrat de travail conclu avec les Raptors de Toronto pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la NBA, privant ainsi les plaignants de la possibilité de toucher leurs commissions » peut-on lire dans la plainte, relayée par USA Today.

Nick Nurse dans le giron Klutch Sports

Ce qu’on apprend, c’est que LeGarie représentait Nurse depuis 2013 sur la simple base d’un accord verbal, et Nurse a décidé l’an passé de le quitter pour rejoindre Andy Miller, qui venait de rejoindre Klutch Sports Group, l’agence du puissant Rich Paul, agent de LeBron James.

Ce que réclame LeGarie, c’est sa commission sur les négociations du nouveau contrat de Nurse, prolongé pour environ 32 millions de dollars sur quatre ans à l’automne 2020. Selon lui, les discussions avaient été entamées neuf mois auparavant, et Nurse a rompu leurs relations juste avant de prolonger.

« Nous sommes très déçus que cette plainte ait été déposée, mais nous respectons le processus légal et Nick se défendra vigoureusement » a réagit l’avocat du coach des Raptors.