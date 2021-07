Paul George ne comprend toujours pas pourquoi on le critiquait…

Il y a deux ans, Paul George terminait 3e du vote du MVP après une immense saison sous les couleurs du Thunder. Malgré ça, « Playoff P » n’a jamais réussi à se mettre le public dans la poche. Il n’a jamais réellement été considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. La faute à des déclarations maladroites, et parfois des performances très moyennes dans des matches importants.

En fait, Paul George fait partie de ces joueurs que le public aime critiquer. Et il ne le comprend pas pourquoi.

Un immense « What If » en tête…

« Ces histoires qui racontent que je ne suis pas un joueur de playoffs, et tout ça, je ne l’ai jamais compris… Mais ce n’est pas grand chose, je reste la même personne. J’ai fait face à des choses comme nous le faisons tous. Ça ne me rend pas différent d’un autre homme. Mais c’est comme ça » a réagi la star des Clippers en conférence de presse. « Je suis fier de ce que nous avons fait en tant qu’équipe. Je n’avais pas l’intention de faire des concessions à qui que ce soit, mais de me montrer comme un leader pour cette équipe et de nous mettre en position d’arriver là où nous sommes arrivés. Encore une fois, j’ai échoué de peu. Le fait d’être bon n’était pas suffisant. »

Pour l’ancien joueur des Pacers et du Thunder, « il y a de la place pour l’amélioration« , mais d’abord, il va se poser. « Je vais prendre du recul. Je vais réfléchir. Je verrai ce que je dois améliorer et je m’en occuperai dès qu’il sera temps de reprendre l’entraînement ».

Mais avant cela, il y a le temps des regrets. « Nous serions toujours en lice » répond-il à propos des dégâts causés par l’absence de Kawhi Leonard. « Cette série aurait été bien différente. On parle de l’un des meilleurs joueurs de la NBA, et pourtant, on était tout proche de passer ce tour. Donc clairement, il y a un « Et si… » lié à tout ça. Le fait est qu’il nous manquait quelque chose pour passer, et c’est la raison pour laquelle nous sommes en vacances. »