Tyronn Lue : « Quelque chose d’unique dans l’histoire de la franchise »

Ils auront lutté jusqu’au bout. Encore à -7 alors qu’il restait un peu moins de 2 minutes dans le 3e quart, les Clippers ont subi la maestria de leur ancien chouchou Chris Paul.

Après le 3-points de Nicolas Batum qui avait fait passer le score à 89-82 en faveur de Phoenix, Los Angeles va lâcher définitivement et encaisser un 41-21 fatal.

Un plafond de verre enfin brisé

Désormais en vacances, Tyronn Lue a profité de la conférence de presse pour remercier les fans revenus progressivement au Staples Center. « Tout d’abord je veux remercier les fans. Ils ont été géniaux durant toute cette campagne de playoffs. On a pu avoir une salle pleine, c’était super. Ils ont montré beaucoup d’amour et de soutien même si nous avons perdu. Ça en dit long sur eux et sur l’importance accordée à cette équipe. C’était génial à voir. »

Successeur de Doc Rivers, le champion 2016 ne réitérera pas l’exploit réalisé avec les Cavs.

« Je suis fier de mes joueurs. Ce fut une saison éprouvante, avec des hauts et de bas et beaucoup de blessures mais nos gars sont restés dans la course. On a fait quelque chose de spécial cette année même si nous n’avons pas réussi ce qu’on voulait. On a réalisé une saison incroyable pour au final faire quelque chose d’unique dans l’histoire de la franchise. Je veux remercier Monsieur Ballmer, Lawrence Frank, Mark Hughes, Trent Redden et toute la franchise pour m’avoir donné cette opportunité. J’ai dit à mes joueurs que je les adorais. J’irai à la guerre n’importe quand avec eux. Je suis fier d’eux, même si nous n’avons pas atteint nos objectifs. C’était une belle année. »

Quid de la suite ?

Une année qui se termine tout de même assez brusquement puisque les Clippers ont subi cette nuit leur plus grosse défaite (130-103) des playoffs. Jusque-là, il n’avait jamais perdu un match par 10 points et plus… « On a commis beaucoup trop d’erreurs défensivement en première mi-temps, que ce soit en sortie de temps de mort ou de manière générale. On n’y était pas mentalement. Ça vous a permis de constater que les gars sont fatigués et que le mental est l’une des premières choses qui flanche quand vous l’êtes » rajoute l’entraineur.

Beau joueur, Lue n’a pas oublié de féliciter ses bourreaux du soir. « Mais je tire mon chapeau à Phoenix. Ils abattent un travail monstrueux. Ils ont Monty Williams, qui est l’un des meilleurs coachs de la NBA, CP3 et toute cette jeune équipe. Chacun connait son rôle… Donc félicitations à eux, ils ont proposé une série de dingue. »

Du côté des Clippers, l’intersaison arrive et le management va devoir se retrousser les manches. Kawhi Leonard a l’occasion de devenir « free agent » en déclinant sa « player option » à 36 millions de dollars tandis que Nicolas Batum sera sur le marché, tout comme Reggie Jackson qui a retrouvé un très bon niveau et demandera beaucoup plus que son 1.5 million de dollars de cette année.