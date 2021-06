Le retour en grâce d’Ivica Zubac

Mis de côté dans les séries face à Dallas puis Utah, au profit du « small ball », Ivica Zubac a retrouvé le cinq de départ pour s’occuper de Deandre Ayton dans la série face aux Suns, et après deux premières manches compliquées, le Croate a pris le dessus cette nuit. Ce qui a fait la différence ? Son agressivité en attaque. Et dès le début du match avec un premier quart-temps remarquable, marqué par un 7 sur 8 aux lancers-francs.

« Cette combinaison de Zu et Pat Beverley est incroyable » s’enflamme Tyronn Lue. « Les faire débuter ensemble apporte un grand changement à notre défense. Pat peut arriver par derrière pour contrer. Je suis heureux que ces deux-là puissent enfin avoir leur moment. Ils n’ont pas beaucoup joué dans les deux premières séries, et les voir jouer comme ça, c’est incroyable. »

Ivica Zubac a donné le ton en premier quart-temps, et on le retrouvera aussi en deuxième mi-temps avec un énorme dunk en trailer pour faire exploser le Staples Center. À l’arrivée, il joue 32 minutes, et il termine avec 15 points, 16 rebonds et 2 contres. En face, Deandre Ayton est limité à 18 points et 9 rebonds, et on retiendra surtout que lorsque Ivica Zubac était sur le terrain, les Clippers affichent un différentiel de +28 !

« C’est le capitaine de notre défense »

Pour Reggie Jackson, Ivica Zubac a été le détonateur des Clippers. « Il a montré beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de combat. Je pense qu’il a pris ses marques, qu’il s’est senti à l’aise dans cette série, et vous connaissez Zu, il est intense » explique le meneur. « Il donne tout ce qu’il a pour son équipe, et je pense qu’il cherche à savoir comment il peut avoir un impact dans cette série : jouer contre Ayton, agresser leurs arrières, Booker, Chris Paul qui pénètre, Cam Payne. Nous essayons de trouver des moyens de les sortir de leur confort et Zu en est en grande partie responsable. C’est le capitaine de notre défense et il s’améliore. »

Pour Reggie Jackson, son pivot a le talent pour dominer, et la différence est donc mentale : « Comme je l’ai dit, ce n’est jamais le résultat. C’est toujours l’approche qui compte. Son approche était incroyable ce soir. Il est pour une grande part dans tout ce qu’on fait et pour une grande part dans la victoire ce soir. »