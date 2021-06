Audience TV : quel bilan pour le premier tour ?

Alors que les demi-finales de conférence ont toutes débuté, la NBA fait le point sur les audiences du premier tour, et la moyenne est de 3.06 millions de téléspectateurs de moyenne sur les années de ESPN/ABC et TNT. Soit une augmentation de 46% par rapport à 2020, dans la « bulle », et ce qui intéresse surtout la NBA, c’est que c’est une hausse de 3% par rapport à 2019.

Selon SportMediaWatch, le match le plus regardé du premier tour est le Game 7 entre entre les Clippers et les Mavericks avec une part de marché de 3% et 5.5 millions de téléspectateurs. C’était sur le réseau national (ABC) mais à une heure inhabituelle : 12h30 pour la côte Ouest et 15h30 pour la côte Est.

Le Game 6 entre les Suns et les Lakers avaient attiré 4.5 millions de télespectateurs sur TNT (chaîne câblée), et c’est la meilleure audience de la chaîne pour un match de premier tour depuis 2018, et une 4e manche entre les Cavaliers et les Pacers.

On verra si cette tendance se confirme au second tour alors qu’il n’y a plus les Lakers et LeBron James…