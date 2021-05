Les Bucks perdent Donte DiVincenzo pour le reste des playoffs !

Si tout se déroule pour le mieux pour les Bucks, lors de leur série face au Heat (3-0), ces derniers viennent d’apprendre leur première mauvaise nouvelle des playoffs : la blessure de Donte DiVincenzo, leur titulaire au poste 2, qui ne rejouera pas de la saison. Qu’importe la durée du parcours de Milwaukee lors des prochaines semaines.

Sorti au cours de la première mi-temps du Game 3 à Miami, l’Italien souffre ainsi d’une « blessure sérieuse » à un tendon de son pied gauche. Une information révélée par The Athletic, qui n’a pas donné de précision supplémentaire sur la nature de la blessure de l’arrière de 24 ans.

Et cette indisponibilité est évidemment un gros coup dur pour les Bucks, qui perdent là l’un de leurs meilleurs « role players », titulaire tout au long de l’exercice 2020/21 aux côtés de Jrue Holiday, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez.

En 66 matchs de saison régulière, Donte DiVincenzo tournait à 10.4 points, 5.8 rebonds, 3.1 passes et 1.1 interception de moyenne, à 42% aux tirs, 38% à 3-points et 72% aux lancers-francs. Depuis le début de la série face au Heat, le 17e choix de la Draft 2018 était, certes, en grande difficulté offensivement, affichant des statistiques de 4.0 points, à 25% aux tirs et 20% à 3-points, sur les Game 1-2.

Mais la capacité de l’Italien à contribuer efficacement dans d’autres secteurs de jeu (rebond, passe, défense) s’avérait toujours aussi essentielle pour les troupes de Mike Budenholzer, dans l’ombre du trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo.

En l’absence de Donte DiVincenzo, qui s’ajoute à celle de Thanasis Antetokounmpo, ce sont Pat Connaughton et Bryn Forbes qui devraient être amenés à voir leur temps de jeu augmenter de manière significative. Reste à savoir lequel de ces deux joueurs intégrera le cinq de départ de Milwaukee.