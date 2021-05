Une chance à saisir pour Jabari Parker

La survie de Boston résidera dans les détails au cours de cette série où Brooklyn s’affiche en grand favori. Malgré la défaite samedi dans l’acte I, les Celtics ont ainsi regardé davantage les points de satisfaction pour faire le plein de confiance en vue du Game 2 cette nuit.

Robert Williams III et ses 9 contres ont ainsi été mis en avant, et si Boston a soutenu la comparaison pendant un peu plus de trois quart-temps, c’est aussi grâce à l’apport, plutôt inattendu, de Jabari Parker en sortie de banc.

En 22 minutes, l’ailier a rendu 9 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre. Il a surtout terminé la rencontre avec le meilleur +/- côté Celtics (+7), signe que Boston a été efficace lorsque Jabari Parker était sur le terrain. « J’ai trouvé que son énergie était très bonne », a notamment déclaré Kemba Walker. « Son attention aux détails, tout ce que nous voulions et dont nous parlions dans le rapport de scouting, il l’a fait. Il a été génial ».

En l’absence de Jaylen Brown, Jabari Parker pourrait être davantage mis à contribution, dans un style évidemment différent du grand absent de cette campagne de playoffs du côté de Boston.

« Il représente une menace différente pour nous », a ajouté Kemba Walker. « Il peut aller dans la peinture, il peut jouer au poste, ressortir des ballons depuis le poste. Il est intelligent. C’est bien de l’avoir. Je suis heureux qu’il ait eu cet impact parce que c’était très fort. J’espère qu’il pourra continuer comme ça ».

Des automatismes à trouver

Son envergure et sa mobilité pourront aussi servir en défense, notamment pour aider sur le trio Irving-Harden-Durant adverse, comme l’a souligné son coach, Brad Stevens, qui a souligné son apport des deux côtés du parquet.

Marcus Smart a pour sa part salué la force mentale et l’état d’esprit de son coéquipier, pour avoir su s’adapter aux besoins de l’équipe depuis son arrivée dans un contexte particulièrement compliqué. Réintégré dans la rotation sur les deux dernières rencontres de la saison régulière, Jabari Parker avait par ailleurs inscrit 18 points sur le dernier match avant le début des playoffs. Sans état d’âme, le joueur est avant tout là pour aider.

« Jabari a joué de façon extraordinaire pour nous, surtout pour un gars qui arrive dans un système nouveau pour lui. La cohésion que nous essayons de créer avec lui n’est pas encore tout à fait au point, mais il est là et donne tout ce qu’il peut. Il apprend, c’est un grand joueur et il nous a aidés. Nous sommes fiers de lui et nous devons juste continuer comme ça », a pour sa part noté Marcus Smart.