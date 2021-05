Comment Metta World Peace a surmonté ses troubles de santé mentale

En remerciant publiquement, pendant la conférence de presse qui a suivi le Game 7 des Finals 2010, la psychologue Santhi Periasamy pour son travail à ses côtés, Metta World Peace avait réalisé un geste important même s’il a n’a pas eu l’impact du futur travail de Kevin Love sur la santé mentale des joueurs NBA.

Le champion NBA 2010 et défenseur de l’année 2004 a lui aussi connu des problèmes psychologiques pendant l’intégralité de sa carrière. La suite logique après une enfance et une adolescence compliquées.

« Il y a des choses qui arrivent à la maison : un frère qui prend 10 ans de prison pour trafic de drogues, une proximité avec les armes », explique-t-il pour ESPN. « Un enfant à gérer alors qu’on est encore adolescent. Ça s’accumule. Et il y a toujours un décalage : on est dans un monde professionnel, mais on ne l’est pas soi-même, professionnel. »

« C’était plus efficace que de prendre des médicaments »

Le joueur va mettre plusieurs années après son arrivée en NBA, à Chicago, avant de saisir totalement qu’il souffre de problèmes mentaux et surtout qu’il doit les soigner s’il veut se sentir mieux.

« Les Bulls ont été bons en réalité. Ils étaient en avance sur leur temps, mais je n’ai pas vraiment accepté leur aide. Quand j’ai débarqué à Indiana, on a vraiment commencé à poser un diagnostic sur la santé mentale. J’ai commencé une thérapie, avec des exercices de respiration, de la méditation. C’était très cool et c’était plus global. J’ai parlé de mon enfance et c’était plus efficace que de prendre des médicaments. Et j’ai eu aussi des coéquipiers qui s’assuraient que j’allais bien, même si c’est dur pour eux quand ils n’ont pas connu ça de leur côté. »



Avouant qu’il a réussi à se sentir mieux vers « l’âge de 28-29 ans », celui qui était connu sous le nom de Ron Artest a également traversé un épisode pas banal et hélas dramatique : « The Malice at the Palace », la célèbre et malheureuse bagarre du 19 novembre 2004. La plus grosse baston de l’histoire de la ligue pour laquelle il sera suspendu 72 matches !

« Je voulais jouer, mais je ne pouvais pas. J’espérais prendre une amende et jouer. Après les playoffs, je suis tombé en dépression. La saison d’après, j’ai commencé à paniquer un peu. C’est là que j’ai demandé mon transfert. J’avais besoin de partir, j’étais vraiment déprimé. J’ai pris du poids, 10 kilos, en arrivant à Sacramento. Après ma suspension, j’avais peur de ce qui allait arriver dans les salles : est-ce que quelqu’un allait encore me provoquer, me lancer quelque chose ? La bagarre a commencé car, des tribunes, on m’a touché, et ça change l’histoire tout de même. Donc j’étais très paniqué par tout ça. Mais j’avais du soutien et j’avais mon thérapeute. »