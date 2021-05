Podcast Hype X Basket USA | Jordan Clarkson sans concurrence pour le Sixth Man Award ?

Dans ce podcast, cap sur la catégorie récompensant le meilleur 6e homme de l’année en NBA. Popularisé par le génial argentin Manu Ginobili et plus récemment Lou Williams et Jamal Crawford, le « Sixth Man Award » récompense le meilleur des jokers, ce joueur capable de punir les remplaçants adverses, mais aussi d’être décisif en fin de match.

Clairement, Jordan Clarkson a peu de concurrence cette saison, et il devrait succéder à Montrezl Harrell, et ainsi récupérer un trophée qui appartient aux Clippers depuis plusieurs saisons. Mais c’est l’occasion d’évoquer les autres meilleurs remplaçants de cette saison comme Jalen Brunson aux Mavericks, Chris Boucher chez les Raptors ou encore Shake Milton à Philly. Sans oublier Joe Ingles, autre remplaçant clé du Jazz.

Le titre peut-il vraiment échapper à un Jazzman ? On en doute…