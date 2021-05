Luka « Magic » a plus d’un tour dans son sac. Comme il l’avait fait plus tôt dans la saison face aux Warriors de Stephen Curry, le meneur slovène avait gardé une prestation de choix pour la réception des Wizards du triple-double ambulant, Russell Westbrook.

La bataille a été rude et le duel entre les deux meneurs stars a été à la hauteur, entre les 42 points, 10 rebonds et 9 passes décisives de Russell Westbrook et la performance également flamboyante de Luka Doncic, auteur de 31 points, 12 rebonds, 20 passes décisives et un seul ballon perdu en 39 minutes.

« C’est ce que je vais retenir, un seul ballon perdu, ça n’arrive jamais ! », a-t-il lâché avec un grand sourire quand on l’a informé qu’il venait de rejoindre Russell Westbrook, Magic Johnson et Oscar Robertson dans l’histoire de la NBA après avoir réalisé un triple-double à au moins 30 points et 20 passes, son nouveau record en carrière.

Des miracles chaque soir

« Je suis impressionné par les deux », a réagi Rick Carlisle. « Si on regarde les cinq dernières victoires de Washington, ils forcent en moyenne 18 pertes de balle. On a été très concentré sur la sécurisation du ballon. On n’a pas fait un super job en première mi-temps mais ça a été bien mieux ensuite. Et la détermination de Luka en fin de match a été spectaculaire. Il était juste très concentré et a fait le bon choix à chaque action et a eu le dernier rebond après le raté de Bradley Beal. Tout le monde attend des miracles de sa part chaque soir. Il faut réaliser ça, d’avoir ce genre d’attentes pour un gars de 22 ans. Mais c’est un joueur tellement incroyable, il assume tout ça ».

Luka Doncic a notamment inscrit deux paniers cruciaux à mi-distance dans les deux dernières minutes et a donc fini par avoir le dernier mot, délivrant sa 20e offrande de la soirée à Dorian Finney-Smith pour le 3-points de la gagne.

Cerise sur le gâteau, avec cette troisième victoire de suite face à une formation qui restait sur dix succès en onze matchs, revoilà les Mavs à la cinquième place de la conférence Ouest.