Pour bosser les automatismes, les Wolves ne veulent pas balancer leur fin de saison

En battant les Rockets, les Wolves ont non seulement gagné ce duel entre les deux pires équipes de la conférence Ouest mais ils ont également établi leur meilleure série de victoires (3) de toute la saison.

L’intérêt de cette série, débutée par deux succès face au Jazz, pour la saison régulière 2020/21 est minime puisque la franchise est officiellement éliminée de la course aux playoffs depuis plusieurs jours. En revanche, pour l’avenir, ces récentes victoires et les prochains matches seront importants. Voilà pourquoi les Wolves ne veulent pas balancer ces ultimes rencontres, en faisant uniquement jouer les remplaçants et les jeunes.

« On s’est dit, collectivement, qu’on n’allait pas aborder ces moments en reposant certains joueurs sans raison, car on veut construire une alchimie, établir une identité, trouver un rythme », se justifie Chris Finch. « Entrer dans l’intersaison avec un travail sur lequel on peut s’appuyer est plus important que le reste pour nous actuellement. »

Le coach fait ici référence à la future Draft. Car si les Wolves n’obtiennent pas un des trois premiers choix de la cuvée, alors à partir du 4e choix et ensuite, celui-ci ira directement aux Warriors, suite à l’échange entre les deux franchises de février 2020 (D’Angelo Russell contre Andrew Wiggins) rappelle le Star Tribune.

15 matches seulement pour le duo Towns – Russell…

À l’heure actuelle, les Wolves ont le 27e bilan de la ligue (19 victoires – 44 défaites) et donc 40,1% de chances de conserver leur tour de Draft. Mais en gagnant encore quelques matchs, ils peuvent passer devant les Pistons et le Thunder. Avec le 25e bilan, ils n’auraient plus que 31,6% de chances de garder leur « pick ».

Mais les Wolves veulent privilégier la relation technique entre Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards. Les trois joueurs ayant peu joué ensemble à cause des blessures des uns et des autres.

« Le processus est le bon », annonce Jarred Vanderbilt. « J’aime la direction prise par cette équipe, de vouloir se battre chaque soir. On construit une alchimie, même si on ne peut pas viser les playoffs. On vise plus loin, on se bat pour la saison prochaine. »

Cette saison, le duo Towns-Russell n’a joué que quinze matches ensemble (9 victoires pour 6 défaites). De quoi faire naître de la frustration mais aussi de l’impatience pour la suite, surtout avec un Anthony Edwards qui est monté en puissance au fil des semaines. « On n’a pas joué tous ensemble pendant un certain temps », conclut Juancho Hernangomez. « Je pense qu’en ce moment, on commence à créer quelque chose. »