Washington a touché le RoLo

Si les Wizards restent sur huit victoires de suite, ce n’est pas uniquement grâce à Bradley Beal et Russell Westbrook. Scott Brooks parvient à tirer le meilleur d’un effectif moyen, essentiellement composé de « role players » où chacun sait exactement ce qu’il doit faire. Comme par exemple, Robin Lopez. Moins doué que son jumeau Brook, il reste tout de même un pivot correct, et en avril, il est tout simplement l’un des joueurs les plus adroits et les plus rentables de la NBA avec 10.6 points de moyenne à 75% aux tirs en 18 minutes

Si vous avez regardé jouer les Wizards en avril, vous avez ainsi forcément vu ses petits « moves », main gauche ou main droite. Le fameux « hook shoot » des années 80-90.

Avec Russell Westbrook à ses côtés, l’ancien pivot des Bulls et des Blazers a simplement besoin de se rendre disponible, et ensuite son petit crochet fait le reste. Il n’y a pas plus basique, et pourtant ça fait des dégâts.

Hook Lopez

« C’est vraiment un hook shot qui va très haut » constate Stan Van Gundy, interrogé par The Athletic. « La balle est loin, et on ne peut pas l’avoir. Il n’y a rien d’autre à faire de l’empêcher d’avoir ce tir. Ce n’est pas un tir facile, et il le maîtrise parfaitement. » Même son de cloche chez son ancien coéquipier Wendell Carter Jr. « Je ne l’ai contré qu’une fois, peut-être… On jouait l’un contre l’autre à chaque entraînement. J’ai le sentiment qu’il nous prend un peu par surprise, et ensuite il monte très vite. La balle est tellement loin de son corps, et il utilise son autre bras comme un bouclier. Comme il fait 2m13, il n’y a pas moyen de le contrer. »

Robin Lopez explique qu’il a travaillé ce tir au lycée, simplement parce qu’il s’entraînait face à Brook et son grand frère. Il lui fallait une arme pour leur tenir tête, et aujourd’hui, malgré son temps de jeu restreint, il est le numéro 2 de la NBA dans ce domaine, derrière Nikola Vucevic. Surtout, il tourne à 66% cette saison avec ce tir, contre 53% en carrière. C’est donc devenu un véritable point fort cette saison.

Pour Bradley Beal, évidemment ravi d’avoir un tel point d’ancrage, il ne faut rien toucher et surtout insister. « Si ça fonctionne, il ne faut pas le corriger » explique ainsi le meilleur marqueur des Wizards. « Il fait simplement du très bon boulot en utilisant son physique, et les gars ne peuvent pas le contrer. On mise toujours sur ça. Peu importe qui on joue, on va donner des ballons à RoLo ».

Le conseil d’Hakeem Olajuwon

Ce qui est intéressant pour les Wizards, c’est la complémentarité des intérieurs avec notamment un Daniel Gafford hyper athlétique et tout en verticalité, par opposition à un Robin Lopez capable de dominer avec les pieds bien au sol. Au final, que pense-t-il de ce « hook shot », devenu quasiment un « signature move » ?

« J’aime l’idée que c’est assez difficile de gêner ce tir. Il existe peut-être d’autres solutions, mais j’aime l’idée que c’est difficile de gêner ce tir » répond-il. « Je ne crois pas que je l’utilise beaucoup, même si on commente le sujet. Je pense que les gens considèrent juste ça comme bizarre et il voit que ça marche pour moi. »

A-t-il envisagé un jour de modifier sa gestuelle ? Eh bien oui ! Sur les conseils d’un pivot de légende, mais finalement il n’a pas appliqué ses conseils…

« Je ne veux pas discréditer la personne qui me donnait des cours car il était un bien meilleur joueur offensif que je ne l’ai jamais été » raconte Robin Lopez. « Il m’a dit que je devais relâcher le ballon plus haut au-dessus de ma tête. En fait que je devrais amener la balle plus haut au-dessus de ma tête au moment du tir. Vous pouvez l’écrire, et je ne veux pas qu’il m’en veuille, mais c’était Hakeem Olajuwon, et je pense qu’il sait de quoi il parle… »