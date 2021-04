Sans De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton est prêt à prendre ses responsabilités

Sans surprise, l’entrée dans le protocole sanitaire de De’Aaron Fox fait les affaires de Tyrese Haliburton. Placé à l’isolement et absent pour les 10 à 14 prochains jours, le leader des Kings est ainsi contraint de laisser les clés de la franchise californienne au rookie de 21 ans, qui récupère par conséquent sa place dans le cinq de départ.

Et pour sa première sortie en tant que meneur titulaire, Tyrese Haliburton a séduit. En 37 minutes face aux Warriors, celui-ci a terminé avec 24 points et 8 passes au compteur, à 10/20 aux tirs et 2/7 à 3-points, tout en ne perdant qu’un seul ballon. Mais c’est surtout dans le dernier acte que « Rese » a impressionné.

En inscrivant 15 points (à 6/7 aux tirs) dans ce seul quatrième quart-temps qu’il a disputé en intégralité, l’ancien élève de l’université d’Iowa State a fait trembler Stephen Curry (37 points) et Golden State, qui ont dû s’employer pour résister au coup de chaud du 12e choix de la Draft 2020.

Malgré cette défaite, Tyrese Haliburton se réjouissait tout de même de son nouveau rôle, qui lui vaudra d’être davantage responsabilisé lors des prochaines rencontres, en l’absence de De’Aaron Fox.

« Ça va être une bonne chose pour moi et mon développement que d’être propulsé dans un nouveau rôle, que l’on me demande d’en faire davantage et de faire de nouvelles choses, compte tenu de l’absence de De’Aaron [Fox] », confiait ainsi le rookie au Sacramento Bee. « Mais au bout du compte, je souhaite simplement remporter des matchs. J’avais la sensation de ne pas avoir suffisamment bien joué jusque dans le quatrième quart-temps, donc je dois assurément m’améliorer. Mais ce qui est bien avec la NBA, c’est que je vais pouvoir rejouer dès demain. »

Fin de saison sans pression rime avec explosion ?

Dans une fin de saison vraisemblablement sans enjeu pour les Kings, qui possèdent six matchs et demi de retard sur le « play-in », Tyrese Haliburton aura tout le loisir de s’exprimer afin de poursuivre sa progression. Et il pourra compter, en prime, sur le soutien de ses coéquipiers.

« Il a été formidable tout au long de la saison, et avec l’absence de De’Aaron [Fox], nous avons besoin qu’il en fasse encore plus. Il est prêt à relever ce défi, à l’image de ce qu’il a fait dans le quatrième quart-temps [hier soir] », livrait à ce propos Richaun Holmes dans les colonnes de NBC Sports.

De son côté, Luke Walton se satisfaisait surtout de la façon dont son jeune meneur avait fait évoluer son jeu au fil de la partie, pour notamment gagner en agressivité.

« Il a en quelque sorte eu du mal avec sa finition, tout au long de la partie », reconnaissait d’abord le coach de Sacramento. « Mais dans le quatrième quart-temps, j’ai trouvé qu’il avait vraiment fait du bon boulot pour agresser le cercle au lieu de se contenter de tenter des ‘floaters’, même s’il a confiance en ce shoot et même si ce sont de bons tirs pour lui. […] D’autant plus qu’il a réalisé tout ça dans un match serré et disputé, contre une équipe qui lutte pour les playoffs. »

Progrès attendus en défense

Extrêmement prometteur et intéressant sur le plan offensif, par sa capacité à organiser le jeu sur « pick-and-roll » ou utiliser son gabarit pour se frayer un accès au cercle, Tyrese Haliburton bénéficie malgré tout d’une belle marge de progression, que ce soit au shoot ou dans le secteur défensif.

« Il possède déjà de bons réflexes [de ce côté du parquet] », estimait Luke Walton. « Mais il doit continuer d’apprendre à réaliser de bonnes actions en défense. Car en attaque, il ne cesse de grandir et progresser. C’est un très bon joueur. »

Stephen Curry un soir, Luka Doncic, Damian Lillard ou encore Chris Paul un autre. Si l’adversité est rude dans la conférence Ouest au poste de meneur de jeu, cela permet au moins à Tyrese Haliburton de se tester régulièrement en défense face à la crème de la crème.

« C’est dingue de se dire qu’il y a tous les soirs un gars dans l’autre équipe capable de marquer 20-30 points dès qu’il le souhaite », avouait le joueur de 21 ans. « C’est ce que ça fait d’être au sein de la meilleure ligue du monde et je me délecte de chaque instant. J’adore chaque seconde de compétition et j’ai hâte de continuer à grandir, aussi bien individuellement que collectivement. »

Bonne nouvelle pour Tyrese Haliburton et les Kings : le rookie va encore disposer de 12 matchs cette saison pour perfectionner son jeu, aussi bien en attaque qu’en défense, donc.

« Cette dernière partie de saison est une superbe opportunité. Pour chacun de nous, mais encore plus spécialement pour lui », concluait ainsi Luke Walton.